В Україні буде сильний сніг — прогноз погоди від Наталки Діденко

Хуртовина у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у суботу, 16 листопада, синоптик Наталка Діденко прогнозує потепління та суху погоду. Проте, комфортні умови вже за кілька днів зіпсується через сильні хуртовини та сніги — відомі чіткі дати зміни погодних умов.

Про це Наталка Діденко повідомила у соцмережах.

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В Україні впродовж 16-17 листопада діятиме антициклон Azzedine, який принесе суху погоду та потепління. Вітер змінить свій напрямок з північно-західного та південно-західний.

У суботу в Україні середня температура коливатиметься в межах від +4...+9 °C, а в неділю дещо потепліє до +7...+12 °C.

Карта дії антцииклону Аззедін. Фото: скриншот

Прогноз погоди у Києві 16 листопада

У Києві впродовж 16-17 листопада утримається суха погода без опадів. В суботу денна температура становитиме +7 °C, а в неділю відчутно потепліє до +9...+11 °C.

В Україні невдовзі будуть хуртовини та ожеледиця

Попри це, невдовзі дію теплого антициклону замінить снігова погода. Наталка Діденко попередила, що з 21 по 23 листопада більшість областей України накриють дощі, мокрий сніг з налипанням, хуртовини та штормовий вітер. Також буде суттєве зниження температури.

Нагадаємо, фахівці відстежили активність Сонця та спрогнозували магнітні бурі — до чого готуватися метеозалежним.

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