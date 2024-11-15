В Україні буде сильний сніг — прогноз погоди від Наталки Діденко

Україну замете хуртовина — синоптик Діденко чітко назвала дати
В Україні у суботу, 16 листопада, синоптик Наталка Діденко прогнозує потепління та суху погоду. Проте, комфортні умови вже за кілька днів зіпсується через сильні хуртовини та сніги — відомі чіткі дати зміни погодних умов.
Про це Наталка Діденко повідомила у соцмережах.
Погода в Україні 16 листопада
В Україні впродовж 16-17 листопада діятиме антициклон Azzedine, який принесе суху погоду та потепління. Вітер змінить свій напрямок з північно-західного та південно-західний.
У суботу в Україні середня температура коливатиметься в межах від +4...+9 °C, а в неділю дещо потепліє до +7...+12 °C.
Прогноз погоди у Києві 16 листопада
У Києві впродовж 16-17 листопада утримається суха погода без опадів. В суботу денна температура становитиме +7 °C, а в неділю відчутно потепліє до +9...+11 °C.
В Україні невдовзі будуть хуртовини та ожеледиця
Попри це, невдовзі дію теплого антициклону замінить снігова погода. Наталка Діденко попередила, що з 21 по 23 листопада більшість областей України накриють дощі, мокрий сніг з налипанням, хуртовини та штормовий вітер. Також буде суттєве зниження температури.
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