Главная Метео Украину накроет опасное атмосферное явление — прогноз погоды

Украину накроет опасное атмосферное явление — прогноз погоды

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 21:11
Прогноз погоды на 5 сентября
Туман в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 5 сентября, в Украине прогнозируется небольшая облачность. Осадков не предвидится.

Читайте также:

Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды на 5 сентября

скрін
Сообщение Укргидрометцентра. Фото: скриншот

В Укргидрометцентре спрогнозировали, что в пятницу ветер будет преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью составит +9...+14 °С, днем — +21...+26 °С; на западе и юге страны ночью — +12...+17 °С, днем — +24...+29 °С.

погода
Карта погоды на 5 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз от Наталки Диденко

Синоптик сообщает, что в Украине 5-го сентября дождей нигде не ожидается.

"Барическое выступление северо-восточного антициклона обусловит повсеместно в Украине сухую солнечную погоду", — говорится в сообщении.

В течение дня воздух на западе разогреется до +28...+32 °С. Очень тепло будет в южной части — +27...+30 °С. На востоке завтра температура воздуха будет комфортная — +24...+27 °С.

В центральной части ожидается +25...+28 °С.

В северных областях в пятницу без особых изменений, около +24...+27 °С, на Сумщине местами +21...+23 °С.

"Внимание! На западе ночью и утром будут блуждать туманы, видимость для водителей  в приоритете!", — предупреждает Диденко.

В Киеве 5-го сентября будет сухо и солнечно, ожидается около +26 °С.

Напомним, в Одессе продолжается бархатный сезон. Температура моря сегодня поднялась до +22...+23 °C.

Также мы писали о прогнозе погоды на сентябрь.

