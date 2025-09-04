Україну вночі накриє небезпечне атмосферне явище — прогноз погоди
Завтра, 5 вересня, в Україні прогнозується невелика хмарність. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптикиня Наталка Діденко.
Прогноз погоди на 5 вересня
В Укргідрометцентрі спрогнозували, що у п’ятницю вітер буде переважно північно-східний, 3-8 м/с.
Температура вночі складатиме +9...+14 °С, вдень — +21...+26 °С; на заході та півдні країни вночі — +12...+17 °С, вдень — +24...+29 °С.
Прогноз від Наталки Діденко
Синоптикиня повідомляє, що в Україні 5-го вересня дощів ніде не очікується.
"Баричний виступ північно-східного антициклону зумовить повсюди в Україні суху сонячну погоду", — йдеться в повідомленні.
Протягом дня повітря на заході розігріється до +28...+32 °С. Дуже тепло буде у південній частині — +27...+30 °С. На сході завтра температура повітря буде комфортна — +24...+27 °С.
У центральній частині очікується +25...+28 °С.
У північних областях в п'ятницю без особливих змін, близько +24...+27 °С, на Сумщині подекуди +21...+23 °С.
"Увага! На заході вночі та вранці блукатимуть тумани, видимість для водіїв — в пріоритеті!", — попереджає Діденко.
У Києві 5-го вересня буде сухо та сонячно, очікується близько +26 °С.
