Завтра, 5 вересня, в Україні прогнозується невелика хмарність. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптикиня Наталка Діденко.

Прогноз погоди на 5 вересня

В Укргідрометцентрі спрогнозували, що у п’ятницю вітер буде переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі складатиме +9...+14 °С, вдень — +21...+26 °С; на заході та півдні країни вночі — +12...+17 °С, вдень — +24...+29 °С.

Прогноз від Наталки Діденко

Синоптикиня повідомляє, що в Україні 5-го вересня дощів ніде не очікується.

"Баричний виступ північно-східного антициклону зумовить повсюди в Україні суху сонячну погоду", — йдеться в повідомленні.

Протягом дня повітря на заході розігріється до +28...+32 °С. Дуже тепло буде у південній частині — +27...+30 °С. На сході завтра температура повітря буде комфортна — +24...+27 °С.

У центральній частині очікується +25...+28 °С.

У північних областях в п'ятницю без особливих змін, близько +24...+27 °С, на Сумщині подекуди +21...+23 °С.

"Увага! На заході вночі та вранці блукатимуть тумани, видимість для водіїв — в пріоритеті!", — попереджає Діденко.

У Києві 5-го вересня буде сухо та сонячно, очікується близько +26 °С.

