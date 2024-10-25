Прогноз погоды в Украине на завтра, 26 октября, от синоптиков

Девушка идет по улице. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 26 октября, в Украине ожидается туман, без существенных осадков. Дневная температура будет колебаться от +9 до +18 °С, в зависимости от региона.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Прогноз погоды в Украине на 26 октября

Завтра в большинстве районов Правобережья и северо-востоке Украины ночью и утром ожидается туман. Ветер будет слабым, переменного направления, со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью снизится до +3...+8 °С. В западных, Житомирской, Винницкой и восточных областях возможны заморозки до -2 °С.

Днем показатели термометров будут колебаться от +9...+14 °С, а в Прикарпатье и Закарпатье температура воздуха вырастет до +18 °С.

Прогноз погоды в Украине на 26 октября. Фото: Укргидрометцентр

Погода от Наталки Диденко

По прогнозам Диденко, в субботу, 26 октября, от Черниговщины через Черкасчину и до Крыма, вероятно, пройдет небольшой дождь. На остальной территории Украины существенные осадки не ожидаются.

Карта осадков 26 октября. Фото: Наталья Диденко

Температура воздуха ночью будет от 0...+6 °C, днем на западе предполагается +12...+18 °C, на востоке показатели будут колебаться от +9...+12 °C.

В большинстве регионов столбики термометров будут в пределах +10...+14 °C.

В Киеве на выходные осадков не ожидается. Температура воздуха ночью будет +3...+6 °C, днем также будет не сильно тепло — +11...+12 °C.

Погода от синоптика Игоря Кибальчича

По данным синоптика Кибальчича, 26 октября по всей стране сохранится сухая погода, местами ночью и утром возможен туман. Ветер будет переменным, 3-8 м/с.

Температура ночью — +1...+6 °С, а днем повысится до +11...+16°С.

На юге и в Крыму теплее, до +17 °С днем. На востоке будет немного прохладнее, особенно ночью, до -1 °С, однако днем воздух прогреется до +12 °С.

Температурная карта на 26 октября. Фото: Метеопост

Напомним, погода в Киеве и области 26 октября будет способствовать прогулкам на открытом воздухе. Днем в столице будет сухо и относительно тепло.

Мы писали о том, что 26-27 октября в Украине погода будет солнечной и сухой. Существенных осадков не предполагается.