Прогноз погоди в Україні на завтра, 26 жовтня, від синоптиків

Дівчина йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 26 жовтня, в Україні очікується туман, без суттєвих опадів. Денна температура коливатиметься від +9 °С до +18 °С, залежно від регіону.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Прогноз погоди в Україні на 26 жовтня

Завтра у більшості районів Правобережжя та на північному сході України вночі та вранці очікується туман. Вітер буде слабким, змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура повітря вночі знизиться до +3...+8 °С. У західних, Житомирській, Вінницькій та східних областях можливі заморозки до -2 °С.

Вдень показники термометрів коливатимуться від +9...+14 °С, а на Прикарпатті та Закарпатті температура повітря підвищиться до +18 °С.

Прогноз погоди в Україні на 26 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Погода від Наталки Діденко

За прогнозами Діденко, у суботу, 26 жовтня, від Чернігівщини через Черкащину й аж до Криму, імовірно, пройде невеликий дощ. На решті території України істотні опади не очікуються.

Карта опадів 26 жовтня. Фото: Наталка Діденко

Температура повітря вночі становитиме від 0...+6 °C, вдень на заході передбачається +12...+18 °C, на сході показники коливатимуться від +9...+12 °C.

Загалом у більшості регіонів стовпчики термометрів будуть в межах +10...+14 °C.

У Києві на вихідних опади не очікуються. Температура повітря вночі буде +3...+6 °C, вдень також буде не сильно тепло — +11...+12 °C.

Погода від синоптика Ігоря Кібальчича

За даними синоптика Кібальчича, 26 жовтня по всій країні збережеться суха погода, місцями вночі та вранці можливий туман. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме від +1...+6 °С, а вдень підвищиться до +11...+16 °С.

На півдні та в Криму тепліше, до +17 °С вдень. На сході буде трохи прохолодніше, особливо вночі, до -1 °С, проте вдень повітря прогріється до +12 °С.

Температурна карта на 26 жовтня. Фото: Метеопост

Нагадаємо, погода у Києві та області 26 жовтня сприятиме прогулянкам на свіжому повітрі. Вдень у столиці буде сухо та відносно тепло.

Ми писали про те, що протягом 26-27 жовтня в Україні погода буде сонячною та сухою. Суттєвих опадів не передбачається.