Прогноз погоды на 8 августа — будут ли дожди

Украину окутал антициклон — какую погоду ждать завтра
В Украине в пятницу, 8 августа, будет комфортная и солнечная погода, которую обусловит антициклон. Осадков, шквалов и жары завтра можно не ждать.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре и синоптик Наталья Диденко.
Погода на 8 августа от Укргидрометцентра
Синоптики рассказали, что в Украине 8 августа антициклон обусловит погоду без осадков, но с переменной облачностью. Завтра ожидается северо-восточный ветер, а на западе страны юго-восточного направления с порывами 5-10 м/с.
Температура в большинстве областей ожидается достаточно комфортной, на большинстве территории ночью будет преобладать +9...+14 °C, а днем поднимется до +22...+27 °C. Даже на юге и юго-востоке страны жара немного ослабеет, поэтому там ночью ожидается +16...+21 °C, а в дневные часы температура воздуха поднимется до +26...+31 °C.
Погода в Украине 8 августа от Наталки Диденко
Наталка Диденко тоже рассказала, что завтра антициклон обусловит везде в Украине сухую солнечную погоду и спокойный день.
Температура воздуха будет без особых изменений. В течение дня в большинстве областей Украины столбики термометров будут показывать +24...+29 °C, на юге и юго-востоке будет несколько теплее +29...+33 °C.
Также синоптик предупредила, что ближайшие ночи будут холодные, но днем стоит ждать теплой и комфортной погоды.
