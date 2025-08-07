Видео
Главная Метео Украину окутал антициклон — какую погоду ждать завтра

Украину окутал антициклон — какую погоду ждать завтра

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 22:32
Прогноз погоды на 8 августа — будут ли дожди
Теплая и комфортная погода. Фото: Новини.LIVE

В Украине в пятницу, 8 августа, будет комфортная и солнечная погода, которую обусловит антициклон. Осадков, шквалов и жары завтра можно не ждать.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре и синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода на 8 августа от Укргидрометцентра

Синоптики рассказали, что в Украине 8 августа антициклон обусловит погоду без осадков, но с переменной облачностью. Завтра ожидается северо-восточный ветер, а на западе страны юго-восточного направления с порывами 5-10 м/с.

Погода в Україні 8 серпня
Погода в Украине на 8 августа на 8 августа. Фото: Укргидрометцентр

Температура в большинстве областей ожидается достаточно комфортной, на большинстве территории ночью будет преобладать +9...+14 °C, а днем поднимется до +22...+27 °C. Даже на юге и юго-востоке страны жара немного ослабеет, поэтому там ночью ожидается +16...+21 °C, а в дневные часы температура воздуха поднимется до +26...+31 °C.

Погода в Украине 8 августа от Наталки Диденко

Наталка Диденко тоже рассказала, что завтра антициклон обусловит везде в Украине сухую солнечную погоду и спокойный день.

Прогноз погоди в Україні на 8 серпня
Антициклон над Украиной. Фото: Наталка Диденко

Температура воздуха будет без особых изменений. В течение дня в большинстве областей Украины столбики термометров будут показывать +24...+29 °C, на юге и юго-востоке будет несколько теплее +29...+33 °C.

Также синоптик предупредила, что ближайшие ночи будут холодные, но днем стоит ждать теплой и комфортной погоды.

Якою буде погода в Україні 8 серпня
Скриншот сообщения Натальи Диденко

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в августе 2025 года. В последний месяц лета будет одним из самых теплых месяцев года.

Также мы писали, какую погоду прогнозируют синоптики летом 2025 года.

погода лето синоптик прогноз погоды осадки температура воздуха
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
