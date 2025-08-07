Відео
Головна Метео Україну огорнув антициклон — яку погоду чекати завтра

Україну огорнув антициклон — яку погоду чекати завтра

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 22:32
Прогноз погоди на 8 серпня — чи будуть дощі
Тепла та комфортна погода. Фото: Новини.LIVE

В Україні у п'ятницю, 8 серпня, буде комфортна та сонячна погода, яку зумовить антициклон. Опадів, шквалів та спеки завтра можна не чекати.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі та синоптик Наталка Діденко

Читайте також:

Погода на 8 серпня від Укргідрометцентру

Синоптики розповіли, що в Україні 8 серпня антициклон зумовить погоду без опадів, але з мінливою хмарністю. Завтра очікується північно-східний вітер, а на заході країни південно-східного напрямку з поривами 5-10 м/с.

Погода в Україні 8 серпня
Погода в Україні на 8 серпня. Фото: Укргідрометцентр

 Температура в більшості областей очікується досить комфортною, на більшості території вночі переважатиме  +9...+14 °C, а вдень підніметься до +22...+27 °C. Навіть на півдні та південному сході країни спека трохи послабшає, тому там вночі очікується +16...+21 °C, а в денні години температура повітря підніметься до +26...+31 °C.

Погода в Україні 8 серпня від Наталки Діденко

Наталка Діденко теж розповіла, що завтра антициклон зумовить скрізь в Україні суху сонячну погоду та спокійний день. 

Прогноз погоди в Україні на 8 серпня
Антициклон над Україною. Фото: Наталка Діденко

Температура повітря буде без особливих змін. Упродовж дня в більшості областей України стовпики термометрів показуватимуть +24...+29 °C, на півдні та південному сході буде дещо тепліше +29...+33 °C.

Також синоптик попередила, що найближчі ночі будуть холодні, але вдень варто чекати теплої та комфортної погоди. 

Якою буде погода в Україні 8 серпня
Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода у серпні 2025 року. В останній місяць літа буде одним із найтепліших місяців року.

Також ми писали, яку погоду прогнозують синоптики влітку 2025 року.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
