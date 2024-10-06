Прогноз погоды в Украине 7 октября — Диденко сообщила о похолодании

Украину накроют по-настоящему осенние дожди — синоптик Диденко дала прогноз
Прогноз погоды в Украине в понедельник, 7 октября, предусматривает сильные дожди в нескольких областях. Станет гораздо прохладнее, хотя в некоторых областях температура воздуха будет достигать +25 ℃.
Такой прогноз дала народный синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 7 октября
"Понедельник в Украине будет все еще под влиянием активного циклона. Где-то ночью, утром, где-то уже днем 7 октября периодически пройдут дожди", — сообщила Диденко.
Она добавила, что дожди дойдут даже до восточной части страны.
Сильнейшие дожди пройдут в центральных областях, а также на Киевщине и Черниговщине. Сухо будет только в Луганской области.
Температура воздуха:
- в течение дня +11...+17 ℃;
- в восточной части и на юго-востоке, в Днепропетровской и Полтавской областях +19...+25 ℃.
Погода в Киеве 7 октября
В Киеве завтра ожидается понижение температуры воздуха до +12...+14 ℃.
Также удержится влажная погода, со второй половины дня понедельника прекратятся осадки.
Ранее синоптики предупреждали, что Киев накроет мощный ливень, был объявлен первый уровень опасности.
Погода в Украине будет формироваться действием циклона, пришедшего с юга. Во многих областях следует ожидать дождей.
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