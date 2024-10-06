Прогноз погоди в Україні 7 жовтня — Діденко повідомила про похолодання

Україну накриють по-справжньому осінні дощі — синоптик Діденко дала прогноз
Прогноз погоди в Україні у понеділок, 7 жовтня, передбачає сильні дощі у декількох областях. Стане значно прохолодніше, хоча в деяких областях температура повітря сягатиме +25 ℃.
Такий прогноз дала народний синоптик Наталія Діденко.
Погода в Україні 7 жовтня
"Понеділок в Україні буде все ще під впливом активного циклону. Десь вночі, вранці, десь вже вдень 7-го жовтня періодично пройдуть дощі", — повідомила Діденко.
Вона додала, що дощі дійдуть навіть до східної частини країни.
Найсильніші дощі пройдуть у центральних областях, а також на Київщині та Чернігівщині. Сухо буде лише в Луганській області.
Температура повітря:
- протягом дня +11...+17 ℃;
- у східній частині та на південному сході, на Дніпропетровщині та Полтавщині +19...+25 ℃.
Погода в Києві 7 жовтня
У Києві завтра очікується зниження температури повітря до +12...+14 ℃.
Також утримається волога погода, з другої половини дня понеділка припиняться опади.
Раніше синоптики попереджали, що Київ накриє потужна злива, було оголошено перший рівень небезпеки.
Погода в Україні формуватиметься дією циклону, який прийшов з півдня. У багатьох областях варто очікувати дощів.
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