Прогноз погоди в Україні 7 жовтня — Діденко повідомила про похолодання

Люди гуляють під дощем. Фото: УНІАН

Прогноз погоди в Україні у понеділок, 7 жовтня, передбачає сильні дощі у декількох областях. Стане значно прохолодніше, хоча в деяких областях температура повітря сягатиме +25 ℃.

Такий прогноз дала народний синоптик Наталія Діденко.

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Погода в Україні 7 жовтня

"Понеділок в Україні буде все ще під впливом активного циклону. Десь вночі, вранці, десь вже вдень 7-го жовтня періодично пройдуть дощі", — повідомила Діденко.

Вона додала, що дощі дійдуть навіть до східної частини країни.

Найсильніші дощі пройдуть у центральних областях, а також на Київщині та Чернігівщині. Сухо буде лише в Луганській області.

Температура повітря:

протягом дня +11...+17 ℃;

у східній частині та на південному сході, на Дніпропетровщині та Полтавщині +19...+25 ℃.

Погода в Києві 7 жовтня

У Києві завтра очікується зниження температури повітря до +12...+14 ℃.

Також утримається волога погода, з другої половини дня понеділка припиняться опади.

Прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Раніше синоптики попереджали, що Київ накриє потужна злива, було оголошено перший рівень небезпеки.

Погода в Україні формуватиметься дією циклону, який прийшов з півдня. У багатьох областях варто очікувати дощів.