Погода завтра, 11 февраля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Украину накроют опасные морозы — прогноз погоды на завтра
Погода в Украине завтра, 11 февраля, будет сухой и морозной. Местами температура воздуха снизится до -15 °C.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 11 февраля
По данным синоптиков, во вторник в Украине ожидается облачная погода. Осадки не прогнозируются.
На дорогах северо-востока страны местами возможна гололедица. Ветер восточный и северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью составит -12...-7 °C, в Карпатах до -15...-10 °C. Днем воздух прогреется до -6...-1 °C, на западе и юге от -2 °C до +3 °C.
На Закарпатье ночью -9...-4 °C, а днем +3...+8 °C.
Прогноз погоды от Наталки Диденко 11 февраля
По прогнозам синоптика Наталки Диденко, ночью в Украине ожидается -12...-6 °C, днем -6...-2 °C. На юге и западе температура будет колебаться от -3 до +3 °C, а на Закарпатье +4...+7 °C.
В Киеве во вторник также будет сухо и прохладно. Температура ночью составит -9...-7 °C, днем -4...-2 °C.
Диденко отметила, что осадки по всей стране отсутствуют благодаря влиянию антициклона. Морозная погода продержится еще несколько дней с незначительными колебаниями, а в конце недели возможен снег.
Ранее синоптики предупреждали о сильном морозе и гололедице на дорогах Харькова и области.
Напомним, что по 16 февраля в Украине будет сухая и прохладная погода из-за влияния стабильного и малоподвижного антициклона.
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