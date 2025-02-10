Погода завтра, 11 февраля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Женщина идет по улице во время сильного мороза. Иллюстративное фото: Freepik

Погода в Украине завтра, 11 февраля, будет сухой и морозной. Местами температура воздуха снизится до -15 °C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 11 февраля

По данным синоптиков, во вторник в Украине ожидается облачная погода. Осадки не прогнозируются.

На дорогах северо-востока страны местами возможна гололедица. Ветер восточный и северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью составит -12...-7 °C, в Карпатах до -15...-10 °C. Днем воздух прогреется до -6...-1 °C, на западе и юге от -2 °C до +3 °C.

На Закарпатье ночью -9...-4 °C, а днем +3...+8 °C.

Прогноз погоды в Украине на 11 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 11 февраля

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, ночью в Украине ожидается -12...-6 °C, днем -6...-2 °C. На юге и западе температура будет колебаться от -3 до +3 °C, а на Закарпатье +4...+7 °C.

В Киеве во вторник также будет сухо и прохладно. Температура ночью составит -9...-7 °C, днем -4...-2 °C.

Диденко отметила, что осадки по всей стране отсутствуют благодаря влиянию антициклона. Морозная погода продержится еще несколько дней с незначительными колебаниями, а в конце недели возможен снег.

Карта температур. Фото: Ventusky

Ранее синоптики предупреждали о сильном морозе и гололедице на дорогах Харькова и области.

Напомним, что по 16 февраля в Украине будет сухая и прохладная погода из-за влияния стабильного и малоподвижного антициклона.