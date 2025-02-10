Погода завтра, 11 лютого, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Жінка йде вулицею під час сильного морозу. Ілюстративне фото: Freepik

Погода в Україні завтра, 11 лютого, буде сухою та морозною. Подекуди температура повітря знизиться до -15 °C.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 11 лютого

За даними синоптиків, у вівторок в Україні очікується хмарна погода. Опади не прогнозуються.

На дорогах північного сходу країни місцями можлива ожеледиця. Вітер східний та північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме -12…-7 °C, у Карпатах до -15…-10 °C. Вдень повітря прогріється до -6…-1 °C, на заході та півдні від -2 °C до +3 °C.

На Закарпатті вночі -9…-4 °C, а вдень +3…+8 °C.

Прогноз погоди в Україні на 11 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 11 лютого

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, вночі в Україні очікується -12…-6 °C, вдень -6…-2 °C. На півдні та заході температура коливатиметься від -3 до +3 °C, а на Закарпатті +4…+7 °C.

У Києві у вівторок також буде сухо та прохолодно. Температура вночі становитиме -9…-7 °C, вдень -4…-2 °C.

Діденко зазначила, що опади по всій країні відсутні завдяки впливу антициклону. Морозна погода протримається ще кілька днів із незначними коливаннями, а наприкінці тижня можливий сніг.

Карта температур. Фото: Ventusky

Раніше синоптики попереджали про сильний мороз та ожеледицю на дорогах Харкова і області.

Нагадаємо, що по 16 лютого в Україні буде суха та прохолодна погода через вплив стабільного й малорухомого антициклону.