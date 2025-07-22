Прогноз погоды на 23 июля — где завтра будут грозы

Украину накроют грозы — где завтра испортится погода
В Украине 23 июля будет контрастная погода. Часть регионов накроет ураган с сильными грозами, ветром и даже градом, а в других областях будет жара до +32 °C.
Об этом сообщила Наталья Диденко и Укргидрометцентр.
Погода на 23 июля от Укргидрометцентра
В Укргидрометцентре рассказали, что по Украине с запада на восток движется атмосферный циклон, который повлечет ночью, кроме западных, южных областей и Крыма, а днем на Левобережье кратковременный дождь, грозу, а местами град и шквалы 15-20 м/с.
Однако по всей стране сохранится теплая погода. Так, в западных и северных областях ночью ожидается +14...+19 °C, а днем +23...+28 °C. На остальной территории столбики термометров в ночные часы будут показывать +18...+23 °C, а днем +27...+32 °C.
Прогноз погоды на 23 июля от Наталки Диденко
По прогнозу Диденко, в среду дожди с грозами днем наиболее вероятны на Черниговщине, Сумщине, Полтавщине, Харьковщине, Луганщине, зацепит, возможно, Донецкую область. На остальной территории осадков не предвидится.
Температура воздуха в течение дня ожидается в большинстве областей в пределах +26...+29 °C, в Сумской и Черниговской областях будет свежее, +23...+26 °C. В то же время в южной части и на юго-востоке Украины, а также на Днепропетровщине будет царить жара до +30...+35 °C.
Напомним, 22 июля Киев накрыл сильный ливень. В результате непогоды в столице повалились деревья, а улицы превратились в реки.
Также мы сообщали, что на Львов надвигается холод и туман. Температура воздуха по области будет колебаться от +11...+16 °C ночью.
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