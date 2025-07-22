Прогноз погоды на 23 июля — где завтра будут грозы

Дождь и ветер на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине 23 июля будет контрастная погода. Часть регионов накроет ураган с сильными грозами, ветром и даже градом, а в других областях будет жара до +32 °C.

Об этом сообщила Наталья Диденко и Укргидрометцентр.

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Погода на 23 июля от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре рассказали, что по Украине с запада на восток движется атмосферный циклон, который повлечет ночью, кроме западных, южных областей и Крыма, а днем на Левобережье кратковременный дождь, грозу, а местами град и шквалы 15-20 м/с.

Погода в Украине 23 июля. Фото: Укргидрометцентр

Однако по всей стране сохранится теплая погода. Так, в западных и северных областях ночью ожидается +14...+19 °C, а днем +23...+28 °C. На остальной территории столбики термометров в ночные часы будут показывать +18...+23 °C, а днем +27...+32 °C.

Прогноз погоды на 23 июля от Наталки Диденко

По прогнозу Диденко, в среду дожди с грозами днем наиболее вероятны на Черниговщине, Сумщине, Полтавщине, Харьковщине, Луганщине, зацепит, возможно, Донецкую область. На остальной территории осадков не предвидится.

Карта дождей в Украине 23 июля. Фото: Метеопост

Температура воздуха в течение дня ожидается в большинстве областей в пределах +26...+29 °C, в Сумской и Черниговской областях будет свежее, +23...+26 °C. В то же время в южной части и на юго-востоке Украины, а также на Днепропетровщине будет царить жара до +30...+35 °C.

Скриншот сообщения Наталки Диденко

Напомним, 22 июля Киев накрыл сильный ливень. В результате непогоды в столице повалились деревья, а улицы превратились в реки.

Также мы сообщали, что на Львов надвигается холод и туман. Температура воздуха по области будет колебаться от +11...+16 °C ночью.