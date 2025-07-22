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Головна Метео На Львів суне холод і туман — прогноз погоди на завтра

На Львів суне холод і туман — прогноз погоди на завтра

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Дата публікації: 22 липня 2025 19:32
Погода у Львові та області 23 липня — точний прогноз від Укргідрометцентра
Дівчина йде вулицею. Фото: НовиниLIVE

Погода у Львові та області завтра, 23 липня, буде вночі прохолодною. Вдень очікується мінлива хмарність.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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За прогнозами синоптиків, на Львівщині уночі та вранці можливий слабкий туман — водіям варто бути обачними на дорогах. Вітер очікується західного напрямку 7–12 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься від +11…+16 °С вночі до +24…+29 °С вдень.

У Львові очікується трохи тепліша ніч, до +13…+15 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +26…+28 °С.

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Прогноз погоди на 23 липня

Нагадаємо, Київ 22 липня накрила потужна злива, яка затопила місто. Внаслідок негоди у столиці повалились дерева.

погода Укргідрометцентр синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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