Погода у Львові та області 23 липня — точний прогноз від Укргідрометцентра

На Львів суне холод і туман — прогноз погоди на завтра
Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 19:32
Дівчина йде вулицею. Фото: НовиниLIVE
Погода у Львові та області завтра, 23 липня, буде вночі прохолодною. Вдень очікується мінлива хмарність.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
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За прогнозами синоптиків, на Львівщині уночі та вранці можливий слабкий туман — водіям варто бути обачними на дорогах. Вітер очікується західного напрямку 7–12 м/с.
Температура повітря по області коливатиметься від +11…+16 °С вночі до +24…+29 °С вдень.
У Львові очікується трохи тепліша ніч, до +13…+15 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +26…+28 °С.
Нагадаємо, Київ 22 липня накрила потужна злива, яка затопила місто. Внаслідок негоди у столиці повалились дерева.
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