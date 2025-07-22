Погода во Львове и области 23 июля - точный прогноз от Укргидрометцентра

На Львов идет холод и туман — прогноз погоды на завтра
Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 19:32
Девушка идет по улице. Фото: Новини.LIVE
Погода во Львове и области завтра, 23 июля, будет ночью прохладной. Днем ожидается переменная облачность.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Реклама
Читайте также:
Погода во Львове и области
По прогнозам синоптиков, на Львовщине ночью и утром возможен слабый туман— водителям стоит быть осторожными на дорогах. Ветер ожидается западного направления 7-12 м/с.
Температура воздуха по области будет колебаться от +11...+16 °С ночью до +24...+29 °С днем.
Во Львове ожидается немного теплее ночь, до +13...+15 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +26...+28 °С.
Напомним, Киев 22 июля накрыл мощный ливень, который затопил город. В результате непогоды в столице повалились деревья.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама