Погода во Львове и области 23 июля - точный прогноз от Укргидрометцентра

Девушка идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области завтра, 23 июля, будет ночью прохладной. Днем ожидается переменная облачность.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода во Львове и области

По прогнозам синоптиков, на Львовщине ночью и утром возможен слабый туман— водителям стоит быть осторожными на дорогах. Ветер ожидается западного направления 7-12 м/с.

Температура воздуха по области будет колебаться от +11...+16 °С ночью до +24...+29 °С днем.

Во Львове ожидается немного теплее ночь, до +13...+15 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +26...+28 °С.

Прогноз погоды на 23 июля

Напомним, Киев 22 июля накрыл мощный ливень, который затопил город. В результате непогоды в столице повалились деревья.