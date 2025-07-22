Прогноз погоди на 23 липня — де завтра будуть грози

Дощ і вітер на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні 23 липня буде контрастна погода. Частину регіонів накриє буревій із сильними грозами, вітром та навіть градом, а в інших областях буде спека до +32 °C.

Про це повідомила Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

Реклама

Читайте також:

Погода на 23 липня від Укргідрометцентру

В Укргідрометцентрі розповіли, що Україною з заходу на схід рухається атмосферний циклон, який спричинить вночі, крім західних, південних областей та Криму, а вдень на Лівобережжі короткочасний дощ, грозу, а місцями град та шквали 15-20 м/с.

Погода в Україні 23 липня. Фото: Укргідрометцентр

Однак по всій країні утримається тепла погода. Так, у західних та північних областях вночі очікується +14...+19 °C, а вдень +23...+28 °C. На решті території стовпчики термометрів у нічні години показуватимуть +18...+23 °C, а вдень +27...+32 °C.

Прогноз погоди на 23 липня від Наталки Діденко

За прогнозом Діденко, в середу дощі з грозами вдень найбільш ймовірні на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Луганщині, зачепить, можливо, Донеччину. На решті території опадів не передбачається.

Карта дощів в Україні 23 липня. Фото: Метеопост

Температура повітря протягом дня очікується у більшості областей в межах +26...+29 °C, у Сумській та Чернігівській областях буде свіжіше, +23...+26 °C. Водночас у південній частині та на південному сході України, а також на Дніпропетровщині пануватиме спека до +30...+35 °C.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, 22 липня Київ накрила сильна злива. Внаслідок негоди у столиці повалились дерева, а вулиці перетворились на річки.

Також ми повідомляли, що на Львів суне холод і туман. Температура повітря по області коливатиметься від +11…+16 °C вночі.