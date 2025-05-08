Погода в Украине 9 мая — ожидаются дождь и гроза

Гроза в Киеве. Иллюстративное фото: vgorode.ua

В Украине в пятницу, 9 мая, ожидается облачная погода с прояснениями, местами дожди. Температура воздуха в течение дня составит +13...+18 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 9 мая

По данным синоптиков, завтра с территории Румынии на юго-восток Украины будет перемещаться циклон, который обусловит дожди: ночью на высокогорье Карпат они будут с мокрым снегом, но в большинстве западных областей осадков не будет. Из-за прояснения в холодном воздухе перед восходом солнца на земле появится иней.

В течение суток будет облачно с прояснениями: ночью в юго-западной части, на Кировоградщине, Черкащине, местами Житомирщине и Киевщине, а днем в остальных областях, кроме запада — умеренные дожди.

Также в большинстве центральных и южных областей местами пройдут значительные дожди, на юго-востоке страны местами с грозами.

Ветер преимущественно северного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха составит:

ночью +2...+7 °С, в северо-западной части на поверхности почвы заморозки -5...0 °С, на востоке и юго-востоке +5...+10 °С;

днем +8...+13 °С, на востоке и юго-востоке +13...+18 °С.

На высокогорье Карпат ночью ожидается дождь и мокрый снег, днем без осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах:

ночью -5...0 °С;

днем +1...+6 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Диденко на 9 мая

По данным синоптика Наталки Диденко, 9 мая над южной частью Украины расположится циклон, что обусловит дождливую погоду в большинстве областей. В то же время в Карпатах прогнозируется мокрый снег.

Температурная карта. Фото: Метеопост

В центральных областях, в Одесской и Николаевской областях возможны сильные осадки. А на Волыни, Ровенщине, а днем почти повсеместно в западных областях — без существенных осадков.

Температура воздуха в течение дня крайне неоднородна. На западе, севере и на значительной территории центральных областей +10...+14 °С. На юге +12...+16 °С, на Запорожье до +18 °С, на востоке 16...+21 °С, а в Крыму — +17...+20 °С.

Кроме того, дожди накроют столицу — ожидаются как небольшие осадки, так и плотные.

Карта циклонов. Фото: Наталка Диденко

Скриншот поста Диденко

Напомним, в Харькове завтра спрогнозировали дожди и грозы, температура будет на уровне +14...+19 °С днем.

А синоптики сервиса Meteoprog сообщили, что в течение недели в Украине в основном будет прохладная погода.