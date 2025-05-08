Погода в Україні 9 травня - очікується дощ та гроза

Гроза у Києві. Ілюстративне фото: vgorode.ua

В Україні у п'ятницю, 9 травня, очікується хмарна погода з проясненнями, подекуди дощі. Температура повітря протягом дня становитиме +13...+18 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 9 травня

За даними синоптиків, завтра з території Румунії на південний схід України переміщуватиметься циклон, який зумовить дощі: вночі на високогір’ї Карпат вони будуть з мокрим снігом, але в більшості західних областей опадів не буде. Через прояснення у холодному повітрі перед сходом сонця на землі з'явиться іній.

Протягом доби буде хмарно з проясненнями: вночі у південно-західній частині, на Кіровоградщині, Черкащині, місцями на Житомирщині та Київщині, а вдень в решті областей, окрім заходу — помірні дощі.

Також в більшості центральних та південних областей місцями пройдуть значні дощі, на південному сході країни подекуди з грозами.

Вітер переважно північного напрямку, 5-10 м/с. Температура повітря становитиме:

вночі +2...+7 °С, у північно-західній частині на поверхні ґрунту заморозки -5...0 °С, на сході та південному сході +5...+10 °С;

вдень +8...+13 °С, на сході та південному сході +13...+18 °С.

На високогір'ї Карпат вночі очікується дощ та мокрий сніг, вдень без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах:

вночі -5...0 °С;

вдень +1...+6 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Діденко на 9 травня

За даними синоптика Наталки Діденко, 9 травня над південною частиною України розташується циклон, що зумовить дощову погоду в більшості областей. Водночас в Карпатах прогнозується мокрий сніг.

Температурна карта. Фото: Метеопост

У центральних областях, на Одещині та Миколаївщині можливі сильні опади. А на Волині, Рівненщині, а вдень майже повсюди в західних областях — без істотних опадів.

Температура повітря протягом дня вкрай неоднорідна. На заході, півночі та на значній території центральних областей +10...+14 °С. На півдні +12...+16 °С, на Запоріжжі до +18 °С, на сході 16...+21 °С, а в Криму — +17...+20 °С.

Крім того, дощі накриють столицю — очікуються як невеликі опади, так і щільні.

Карта циклонів. Фото: Наталка Діденко

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, у Харкові завтра спрогнозували дощі та грози, температура буде на рівні +14...+19 °С вдень.

А синоптики сервісу Meteoprog повідомили, що протягом тижня в Україні здебільшого буде прохолодна погода.