Погода в Украине 14 февраля — прогноз от Наталки Диденко

Коммунальщик расчищает снег. Фото: Новини.LIVE

В Украину пришел атмосферный фронт, который 14 февраля обусловит снегопады почти во всех областях. Морозы еще не отступают, хотя днем столбики термометров подпрыгнут до +9 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 14 февраля

В пятницу, 14 февраля, днем в Украине ожидается достаточно теплая погода. В течение дня столбики термометров поднимутся до +1...+6 °C, а в южной части — до +6...+9 °C.

Однако ночью морозы вернутся и температура воздуха опустится до -12...-5 °C, а на крайнем западе — до -3...+1 °C.

Кроме того, Диденко спрогнозировала, что завтра холодный атмосферный фронт с северо-запада принесет снег в западные и северные области и частично коснется центральной части. Осадки завтра не предвидятся только на юге.

Карта температур в Украине на 14 февраля. Фото: Метеопост

Погода в Киеве 14 февраля

По словам синоптика, 14 февраля в Киеве также ожидается снег. Также будет порывистый юго-западный ветер. Ночью температура воздуха опустится до -6 °C, но уже днем потеплеет до +2 °C.

"Из-за снега завтра придется чистить дороги и тротуары. Уважаемые водители, не забудьте щетки для автомобильных стекол", — предупредила Диденко.

Скриншот сообщения Натальи Диденко

Напомним, завтра в Харькове ожидаются сильные морозы и сильные порывы ветра, которые достигнут 15-20 м/с.

Кроме того, синоптики предупредили об усилении морозов в Украине. В некоторых областях столбики термометров упадут до -15 °С.