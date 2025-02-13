Погода в Україні 14 лютого — прогноз від Наталки Діденко

Комунальник розчищає сніг. Фото: Новини.LIVE

В Україну прийшов атмосферний фронт, який 14 лютого зумовить снігопади майже у всіх областях. Морози ще не відступають, хоча вдень стовпчики термометрів підстрибнуть до +9 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

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У п'ятницю, 14 лютого, вдень в Україні очікується досить тепла погода. Протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +1...+6 °C, а в південній частині — до +6...+9 °C.

Однак вночі морози повернуться і температура повітря опуститься до -12...-5 °C, а на крайньому заході до -3...+1 °C.

Крім того, Діденко спрогнозувала, що завтра холодний атмосферний фронт із північного заходу принесе сніг у західні, північні області та частково торкнеться центральної частини. Опадів завтра не передбачається лише на півдні.

Карта температур в Україні на 14 лютого. Фото: Метеопост

Погода в Києві 14 лютого

За словами синоптика, 14 лютого у Києві також очікується сніг. Також буде рвучкий південно-західний вітер. Вночі температура повітря опуститься до -6 °C, але вже вдень потепліє до +2 °C.

"Через сніг завтра доведеться чистити дороги та тротуари. Шановні водії, не забудьте щітки для автомобільних шиб", — попередила Діденко.

Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, завтра у Харкові очікуються сильні морози та сильні пориви вітру, які сягнуть 15-20 м/с.

Крім того, синоптики попередили про посилення морозів в Україні. В деяких областях стовпчики термометрів впадуть до -15 °С.