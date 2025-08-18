Видео
Главная Метео Украину накроет антициклон Kyra — Диденко сказала, где ждать жару

Украину накроет антициклон Kyra — Диденко сказала, где ждать жару

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 12:59
Прогноз погоды на 19 августа от Натальи Диденко
Люди под зонтиком в жару. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Вторник, 19 августа, в Украине будет солнечным. Антициклон по имени Kyra обусловит повсеместно сухую погоду.

Об этом говорится в прогнозе синоптика Натальи Диденко.

Читайте также:
Діденко скрін
Прогноз на 19 августа от Наталки Диденко. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 19 августа

Согласно прогнозу, температура воздуха в течение 19 августа составит в западных областях +20...+24 °С; на севере будет +22...+26 °С; в центральной части — +24...+27 °С (в Винницкой области — +20...+22 °С); на востоке — +25+27 °С, а в южной части — +25...+30 °С.

погода 19 серпня
Прогноз погоды на 19 августа. Фото: Укргидрометцентр

В Киеве 19-го августа ожидается сухая малооблачная погода. Температура воздуха составит около +25 °С.

"В середине недели станет теплее или даже жарче, на День флага появятся грозовые дожди, начнется снижение температуры воздуха, только на востоке еще будет печь жара", — говорится в сообщении.

А вот на День Независимости в Украине погода выровняется, жары сильной не будет нигде; Ожидается много солнца и комфортная температура воздуха.

"Напоминаю, что такой заблаговременности прогноз погоды требует уточнения. Следим вместе за синоптической ситуацией и готовимся к самому главному Дню всех украинцев — добрым словом, добрым делом и донатами для наших золотых защитников!", — добавила Диденко.

Напомним, сегодня, 18 августа, море в Одессе остается комфортным — температура составляет около +22...+23 °С.

Также мы писали, что в Украине вскоре могут исчезнуть зимы, они существенно потеплеют. А также может вырасти продолжительность лета до 180 дней.

погода Наталка Диденко прогноз погоды температура воздуха жара
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
