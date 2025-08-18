Прогноз погоди на 19 серпня від Наталі Діденко

Люди під парасолькою у спеку. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Вівторок, 19 серпня, в Україні буде сонячним. Антициклон на імʼя Kyra зумовить повсюди суху погоду.

Про це йдеться у прогнозі синоптикині Наталі Діденко.

Прогноз на 19 серпня від Наталки Діденко. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 19 серпня

Згідно із прогнозом, температура повітря протягом 19 серпня становитиме у західних областях +20...+24 °С; на півночі буде +22...+26 °С; у центральній частині — +24...+27 °С (на Вінниччині — +20...+22 °С); на сході — +25+27 °С, а у південній частині — +25...+30 °С.

Прогноз погоди на 19 серпня. Фото: Укргідрометцентр

У Києві 19-го серпня очікується суха малохмарна погода. Температура повітря становитиме близько +25 °С.

"У середині тижня стане тепліше чи й спекотніше, на День прапора зʼявляться грозові дощі, почнеться зниження температури повітря, лише на сході ще пектиме спека", — йдеться в повідомленні.

А ось на День Незалежності в Україні погода вирівняється, спеки сильної не буде ніде; Очікується багато сонця і комфортна температура повітря.

"Нагадую, що такої завчасності прогноз погоди потребує уточнення. Стежимо разом за синоптичною ситуацією і готуємося до найголовнішого Дня всіх українців — добрим словом, добрим ділом і донатами для наших золотих захисників!", — додала Діденко.

Нагадаємо, сьогодні, 18 серпня, море в Одесі залишається комфортним — температура становить близько +22...+23 °С.

Також ми писали, що в Україні невдовзі можуть зникнути зими, вони суттєво потеплішають. А також може зрости тривалість літа до 180 днів.