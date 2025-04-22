Погода сегодня, 22 апреля, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Украинцев порадовали теплом — прогноз погоды на сегодня
Прогноз погоды в Украине на вторник, 22 апреля, сообщили синоптики. В этот день ожидается переменная облачность. Осадков не будет, только днем на Закарпатье, Прикарпатье и местами в юго-восточной части кратковременные дожди и грозы.
Об этом в понедельник, 21 апреля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Какая погода будет в Украине 22 апреля
В этот день ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
Температура ночью составила +8...+13 °С. Днем ожидается +21...+26 °С, в Карпатах, на побережье морей и юго-востоке страны +17...+22 °С.
На территории Киевской области и Киева будет переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Ночью температура была +8...+13 °С, днем прогнозируют +23...+25 °С.
В Киеве тем временем ночью фиксировалось +10...+12 °С, днем ожидается +23...+25 °С.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, сегодня Украина будет одной из самых теплых стран Европы. В течение дня ожидается +20...+26 °С. Дожди 22 апреля вероятны в Крыму, на юго-востоке, на Закарпатье и вокруг Карпат. На большинстве территории страны - сухо и солнечно.
В Киеве тем временем ожидается солнечная погода с максимальной температурой воздуха до +24 °С.
Напомним, что в Украине в течение этой недели, 21-27 апреля, будет сохраняться теплая погода. Температура воздуха максимально поднимется до +28 °С.
Также мы писали, что вчера в Киеве тоже была теплая погода.
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