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Українців порадували теплом — прогноз погоди на сьогодні

22 квітня 2025 06:25
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Погода сьогодні, 22 квітня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко
Жінка фотографує цвіт магнолій. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на вівторок, 22 квітня, повідомили синоптики. В цей день очікується мінлива хмарність. Опадів не буде, лише вдень на Закарпатті, Прикарпатті та місцями у південно-східній частині короткочасні дощі та грози.

Про це у понеділок, 21 квітня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

В цей день вітер дутиме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі становила +8...+13 °С. Вдень очікується +21...+26 °С, в Карпатах, на узбережжі морів та південному сході країни +17...+22 °С.

Українців порадували теплом — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер дутиме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Вночі температура була +8...+13 °С, вдень прогнозують +23...+25 °С.

У Києві тим часом вночі фіксувалося +10...+12 °С, вдень очікується +23...+25 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні Україна буде однією з найтепліших країн Європи. Протягом дня очікується +20...+26 °С. Дощі 22 квітня ймовірні в Криму, на південному сході, на Закарпатті та навколо Карпат. На більшості території країни — сухо та сонячно.

У Києві тим часом очікується сонячна погода з максимальною температурою повітря до +24 °С.

Нагадаємо, що в Україні протягом цього тижня, 21-27 квітня, зберігатиметься тепла погода. Температура повітря максимально підійметься до +28 °С.

Також ми писали, що вчора у Києві теж була тепла погода.

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