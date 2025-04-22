Погода сьогодні, 22 квітня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Українців порадували теплом — прогноз погоди на сьогодні
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 22 квітня, повідомили синоптики. В цей день очікується мінлива хмарність. Опадів не буде, лише вдень на Закарпатті, Прикарпатті та місцями у південно-східній частині короткочасні дощі та грози.
Про це у понеділок, 21 квітня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 22 квітня
В цей день вітер дутиме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура вночі становила +8...+13 °С. Вдень очікується +21...+26 °С, в Карпатах, на узбережжі морів та південному сході країни +17...+22 °С.
На території Київської області та Києва буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер дутиме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Вночі температура була +8...+13 °С, вдень прогнозують +23...+25 °С.
У Києві тим часом вночі фіксувалося +10...+12 °С, вдень очікується +23...+25 °С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні Україна буде однією з найтепліших країн Європи. Протягом дня очікується +20...+26 °С. Дощі 22 квітня ймовірні в Криму, на південному сході, на Закарпатті та навколо Карпат. На більшості території країни — сухо та сонячно.
У Києві тим часом очікується сонячна погода з максимальною температурою повітря до +24 °С.
Нагадаємо, що в Україні протягом цього тижня, 21-27 квітня, зберігатиметься тепла погода. Температура повітря максимально підійметься до +28 °С.
Також ми писали, що вчора у Києві теж була тепла погода.
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