Человек с зонтиком. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В четверг, 7 августа, через территорию Украины будет продолжать перемещаться холодный атмосферный фронт. Поэтому во многих областях ожидаются дожди и грозы.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода на 7 августа от Укргидрометцентра

Ночью в большинстве северных и центральных областей, а днем — только на востоке и юго-востоке страны местами ожидается кратковременный дождь с грозой. На остальной территории будет без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью прогрозится +7...+12°C, днем — +20...+25°C; на юге и юго-востоке страны ночью — +18....+23°C, в дневные часы — +28...+33°C; на остальной территории ночью будет +13...+18°C, днем — +22...+27C°.



Прогноз погоды на 7 августа. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, когда вернется тепло.

Вода в море течение дня держится на уровне +24...+25°С.