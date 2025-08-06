Прогноз погоды на 7 августа

В Украине холодный атмосферный фронт — где завтра будет дождливо
В четверг, 7 августа, через территорию Украины будет продолжать перемещаться холодный атмосферный фронт. Поэтому во многих областях ожидаются дожди и грозы.
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.
Погода на 7 августа от Укргидрометцентра
Ночью в большинстве северных и центральных областей, а днем — только на востоке и юго-востоке страны местами ожидается кратковременный дождь с грозой. На остальной территории будет без осадков.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью прогрозится +7...+12°C, днем — +20...+25°C; на юге и юго-востоке страны ночью — +18....+23°C, в дневные часы — +28...+33°C; на остальной территории ночью будет +13...+18°C, днем — +22...+27C°.
Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, когда вернется тепло.
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