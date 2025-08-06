Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео В Украине холодный атмосферный фронт — где завтра будет дождливо

В Украине холодный атмосферный фронт — где завтра будет дождливо

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 19:11
Прогноз погоды на 7 августа
Человек с зонтиком. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В четверг, 7 августа, через территорию Украины будет продолжать перемещаться холодный атмосферный фронт. Поэтому во многих областях ожидаются дожди и грозы.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Реклама
Читайте также:

Погода на 7 августа от Укргидрометцентра

Ночью в большинстве северных и центральных областей, а днем — только на востоке и юго-востоке страны местами ожидается кратковременный дождь с грозой. На остальной территории будет без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура в западных областях ночью прогрозится +7...+12°C, днем — +20...+25°C; на юге и юго-востоке страны ночью — +18....+23°C, в дневные часы — +28...+33°C; на остальной территории ночью будет +13...+18°C, днем — +22...+27C°.

погода 7 серпня

Прогноз погоды на 7 августа. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, когда вернется тепло.

Вода в море течение дня держится на уровне +24...+25°С.

погода похолодание дождь прогноз погоды ветер
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации