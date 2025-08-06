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Головна Метео Україною шириться холодний атмосферний фронт — де завтра дощитиме

Україною шириться холодний атмосферний фронт — де завтра дощитиме

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 19:11
Прогноз погоди на 7 серпня
Людина з парасолькою. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

У четвер, 7 серпня, через територію України продовжуватиме переміщуватись холодний атмосферний фронт. Тому у багатьох областях очікуються дощі та грози.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Погода на 7 серпня від Укргідрометцентру

Вночі в більшості північних та центральних областей, а вдень – лише на сході та південному сході країни місцями очікується короткочасний дощ з грозою. На решті території буде без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура у західних областях вночі прогрозується +7...+12°C, вдень — +20...+25°C; на півдні та південному сході країни вночі — +18...+23°C, в денні години — +28...+33°C; на решті території вночі буде +13...+18°C, вдень —+22...+27C°.

погода 7 серпня

Прогноз погоди на 7 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, коли повернеться тепло.

Тим часом вода у морі протягом дня тримається на рівні +24...+25°С.

погода похолодання дощ прогноз погоди вітер
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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