Погода в Украине 9 июля - точный прогноз от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Дети купаются в фонтане в жаркий день. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 9 июля, будет контрастной — западные регионы накроют дожди с грозами, тогда как в центральных, восточных и южных областях будет держаться сильная жара. Кое-где ожидается +39 °С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 9 июля

По прогнозам синоптиков, на западе, а также в Житомирской и Винницкой областях будет облачно с прояснениями. Пройдут умеренные, местами сильные дожди с грозами. Местами возможен град и порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +14...+19 °С, днем +20...+25 °С, в Винницкой области до +29 °С.

На остальной территории — сухо и жарко. Ночью температура будет держаться на уровне +19...+24 °С, а днем столбики термометров поднимутся до +35...+39 °С.

В Киевской и Черниговской областях местами возможны кратковременные дожди и грозы. Здесь ночью +16...+21 °С, днем +29...+34 °С.

Прогноз погоды в Украине на 9 июля. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

По информации Укргидрометцентра, 9 июля в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, ночью на крайнем западе, днем в большинстве западных, Винницкой и Житомирской областях значительные дожди.

Объявлен І уровень опасности — желтый.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических,

строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на 9 июля. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

В среду, 9 июля, в связи с ожидаемыми значительными дождями, на реках Карпатского региона будут происходить повышения уровней воды.

"В местах прохождения сильных дождей и ливней ожидается формирование значительного местного и склонного стока; стремительное повышение уровней воды на малых водотоках в суббассейне Тисы на 0,5-1,0 м с частичным затоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах, вследствие загромождения русел ручьев и водоотводных канав", — говорится в сообщении.

В горных районах суббассейнов Тисы и Прута (Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая области) существует угроза схода небольших селевых потоков. Объявлен І уровень опасности – желтый.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях на 9 июля. Фото: Укргидрометцентр

Погода от Наталки Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 9 июля Украина попадет в топ самых жарких стран Европы. Температурный контраст охватит разные регионы страны: от прохлады на западе — до настоящей жары на востоке и юге.

На Западе, Житомирской и Винницкой областях ожидается комфортная погода с температурой днем +21...+28 °С. В то же время пройдут дожди и грозы, которые местами будут перерастать в сильные ливни. Возможны шквалы и град.

На Востоке, юге и большинстве центральных областей будет царить жара +33...+39 °С.

На Севере Украины в большинстве районов также жарко, до +30...+34 °С, исключением станет Житомирская область, где температура будет ниже.

В Киеве 9 июля тоже будет жарким, в столице ожидается +30...+33 °С. Вечером возможен дождь с грозой.

Карта температур на 9 июля. Фото: Наталка Диденко

Ранее мы писали, что из-за мощной непогоды, накрывшей территории Венгрии и Словакии, частично было парализовано движение железнодорожного транспорта. Это касалось и международных рейсов Укрзализныци.

Также мы сообщали, что на этой неделе в Украину поступит субтропическая воздушная масса с Балканского полуострова, а также районов Предкавказья.