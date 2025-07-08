Погода в Україні 9 липня — точний прогноз від Укргідрометцентра і синоптика Наталки Діденко

Україна стане найспекотнішою в Європі — прогноз погоди на завтра
Погода в Україні завтра, 9 липня, буде контрастною — західні регіони накриють дощі з грозами, тоді як у центральних, східних і південних областях триматиметься сильна спека. Подекуди очікується +39 °С.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода в Україні 9 липня
За прогнозами синоптиків, на заході, а також у Житомирській і Вінницькій областях буде хмарно з проясненнями. Пройдуть помірні, місцями сильні дощі з грозами. Подекуди можливий град і пориви вітру до 15–20 м/с.
Температура повітря вночі становитиме +14…+19 °С, удень +20…+25 °С, на Вінниччині до +29 °С.
На решті території — сухо та спекотно. Вночі температура триматиметься на рівні +19…+24 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +35…+39 °С.
На Київщині та Чернігівщині місцями можливі короткочасні дощі та грози. Тут вночі +16…+21 °С, вдень +29…+34 °С.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища
За інформацією Укргідрометцентру, 9 липня у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, вночі на крайньому заході, вдень у більшості західних, Вінницькій та Житомирській областях значні дощі.
Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних,
будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Попередження про небезпечні гідрологічні явища
У середу, 9 липня, у зв'язку з очiкуваними значними дощами, на річках Карпатського регіону відбуватимуться підвищення рівнів води.
"В мiсцях проходження сильних дощiв і злив очікується формування значного мiсцевого та схилового стоку; стрiмке пiдвищення рiвнiв води на малих водотоках у суббасейні Тиси на 0,5-1,0 м з частковим затопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах, внаслiдок захаращення русел потiчкiв та водовiдвiдних канав", — йдеться у повідомленні.
В гiрських районах суббасейнів Тиси і Прута (Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька області) iснує загроза сходження невеликих селевих потокiв. Оголошено І рiвень небезпеки — жовтий.
Погода від Наталки Діденко
За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 9 липня Україна потрапить у топ найспекотніших країн Європи. Температурний контраст охопить різні регіони країни: від прохолоди на заході — до справжньої спеки на сході й півдні.
На Заході, Житомирщині та Вінниччині очікується комфортна погода з температурою вдень +21…+28 °С. Водночас пройдуть дощі та грози, які подекуди переростатимуть у сильні зливи. Можливі шквали та град.
На Сході, півдні і більшості центральних областей пануватиме спека — +33…+39 °С.
На Півночі України у більшості районів також спекотно, до +30…+34 °С, винятком стане Житомирська область, де температура буде нижчою.
У Києві 9 липня теж буде спекотним, у столиці очікується +30…+33 °С. Увечері можливий дощ із грозою.
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