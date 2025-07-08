Погода в Україні 9 липня — точний прогноз від Укргідрометцентра і синоптика Наталки Діденко

Діти купаються у фонтані в спекотний день. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 9 липня, буде контрастною — західні регіони накриють дощі з грозами, тоді як у центральних, східних і південних областях триматиметься сильна спека. Подекуди очікується +39 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 9 липня

За прогнозами синоптиків, на заході, а також у Житомирській і Вінницькій областях буде хмарно з проясненнями. Пройдуть помірні, місцями сильні дощі з грозами. Подекуди можливий град і пориви вітру до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +14…+19 °С, удень +20…+25 °С, на Вінниччині до +29 °С.

На решті території — сухо та спекотно. Вночі температура триматиметься на рівні +19…+24 °С, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +35…+39 °С.

На Київщині та Чернігівщині місцями можливі короткочасні дощі та грози. Тут вночі +16…+21 °С, вдень +29…+34 °С.

Прогноз погоди в Україні на 9 липня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

За інформацією Укргідрометцентру, 9 липня у західних, Житомирській та Вінницькій областях грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, вночі на крайньому заході, вдень у більшості західних, Вінницькій та Житомирській областях значні дощі.

Оголошено І рівень небезпечності — жовтий.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних,

будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища на 9 липня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

У середу, 9 липня, у зв'язку з очiкуваними значними дощами, на річках Карпатського регіону відбуватимуться підвищення рівнів води.

"В мiсцях проходження сильних дощiв і злив очікується формування значного мiсцевого та схилового стоку; стрiмке пiдвищення рiвнiв води на малих водотоках у суббасейні Тиси на 0,5-1,0 м з частковим затопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах, внаслiдок захаращення русел потiчкiв та водовiдвiдних канав", — йдеться у повідомленні.

В гiрських районах суббасейнів Тиси і Прута (Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька області) iснує загроза сходження невеликих селевих потокiв. Оголошено І рiвень небезпеки — жовтий.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища на 9 липня. Фото: Укргідрометцентр

Погода від Наталки Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 9 липня Україна потрапить у топ найспекотніших країн Європи. Температурний контраст охопить різні регіони країни: від прохолоди на заході — до справжньої спеки на сході й півдні.

На Заході, Житомирщині та Вінниччині очікується комфортна погода з температурою вдень +21…+28 °С. Водночас пройдуть дощі та грози, які подекуди переростатимуть у сильні зливи. Можливі шквали та град.

На Сході, півдні і більшості центральних областей пануватиме спека — +33…+39 °С.

На Півночі України у більшості районів також спекотно, до +30…+34 °С, винятком стане Житомирська область, де температура буде нижчою.

У Києві 9 липня теж буде спекотним, у столиці очікується +30…+33 °С. Увечері можливий дощ із грозою.

Карта температур на 9 липня. Фото: Наталка Діденко

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Також ми повідомляли, що цього тижня до України надійде субтропічна повітряна маса з Балканського півострова, а також районів Передкавказзя.