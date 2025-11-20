Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Украину завтра накроет снег — в каких областях будут осадки

Украину завтра накроет снег — в каких областях будут осадки

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 20:31
обновлено: 20:31
Погода 21 ноября в Украине — где будет мокрый снег
Сильный мокрый снег. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 21 ноября, в Украине будет много осадков и значительное похолодание. Столбики термометров будут показывать +2...+7 °C днем и будет мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр.

Реклама
Читайте также:

Погода 21 ноября от Укргидрометцентра

Синоптики рассказали, что завтра погоду в большинстве областей будут определять атмосферные фронты, поэтому ночью будут небольшие, а днем умеренные дожди. В то же время на крайнем западе страны ожидается мокрый снег. На остальной территории осадков не предвидится.

Кроме того, ночью и утром, кроме юга, местами будут наблюдаться туманы, которые могут уменьшить видимость на дорогах. Также с юго-востока будет двигаться ветер со скоростью 7-12 м/с.

Погода 21 листопада в Україні
Прогноз погоды в Украине 21 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха в западных областях будет около 0 °C, а днем поднимется до +2...+7 °C. В северных областях и Винницкой области ночью будет +1...+6 °C, а в дневные часы +5...+10 °C. На остальной территории столбики термометров будут показывать +6...+11 °C ночью, а днем достигнут +13...+18 °C. В то же время в Крыму будет тепло - +21 °C.

Погода в Украине 21 ноября от Наталки Диденко

Наталка Диденко прогнозирует, что 21 ноября ожидается потепление. Температура воздуха в большинстве областей повысится и составит в течение дня +9...+14 °C. На юге и местами в центре ожидается +12...+18 °C, а в Крыму и на Херсонщине до +20 °C.

Прогноз погоди на 21 листопада
Карта температур в Украине 21 ноября. Фото: Метеопост

В то же время в северной части завтра предполагается +8...+12 °C. И только в западных областях удержится холодная погода, в пятницу здесь ожидается +2...+7 °C.

"Дожди завтра пройдут на севере, в центре Украины, в западных областях — дождь и мокрый снег, на юге и на востоке — без осадков", — рассказала синоптик.

Напомним, 21 ноября в Одессе объявили штормовое предупреждение. Ночью и утром в городе ожидается сильный туман.

Также мы писали, что 19 ноября Харьков засыпало мокрым снегом. В город пришла настоящая зима.

снег синоптик дождь осадки погода в Украине температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации