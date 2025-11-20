Погода 21 ноября в Украине — где будет мокрый снег

Сильный мокрый снег. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 21 ноября, в Украине будет много осадков и значительное похолодание. Столбики термометров будут показывать +2...+7 °C днем и будет мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр.

Погода 21 ноября от Укргидрометцентра

Синоптики рассказали, что завтра погоду в большинстве областей будут определять атмосферные фронты, поэтому ночью будут небольшие, а днем умеренные дожди. В то же время на крайнем западе страны ожидается мокрый снег. На остальной территории осадков не предвидится.

Кроме того, ночью и утром, кроме юга, местами будут наблюдаться туманы, которые могут уменьшить видимость на дорогах. Также с юго-востока будет двигаться ветер со скоростью 7-12 м/с.

Прогноз погоды в Украине 21 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха в западных областях будет около 0 °C, а днем поднимется до +2...+7 °C. В северных областях и Винницкой области ночью будет +1...+6 °C, а в дневные часы +5...+10 °C. На остальной территории столбики термометров будут показывать +6...+11 °C ночью, а днем достигнут +13...+18 °C. В то же время в Крыму будет тепло - +21 °C.

Погода в Украине 21 ноября от Наталки Диденко

Наталка Диденко прогнозирует, что 21 ноября ожидается потепление. Температура воздуха в большинстве областей повысится и составит в течение дня +9...+14 °C. На юге и местами в центре ожидается +12...+18 °C, а в Крыму и на Херсонщине до +20 °C.

Карта температур в Украине 21 ноября. Фото: Метеопост

В то же время в северной части завтра предполагается +8...+12 °C. И только в западных областях удержится холодная погода, в пятницу здесь ожидается +2...+7 °C.

"Дожди завтра пройдут на севере, в центре Украины, в западных областях — дождь и мокрый снег, на юге и на востоке — без осадков", — рассказала синоптик.

