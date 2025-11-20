Відео
Головна Метео Україну завтра накриє сніг — в яких областях будуть сильні опади

Україну завтра накриє сніг — в яких областях будуть сильні опади

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 20:31
Оновлено: 20:31
Погода 21 листопада в Україні — де буде мокрий сніг
Сильний мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 21 листопада, в Україні буде багато опадів та значне похолодання. Стовпчики термометрів показуватимуть +2...+7 °C вдень та буде мокрий сніг.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр

Читайте також:

Погода 21 листопада від Укргідрометцентру

Синоптики розповіли, що завтра погоду в більшості областях визначатимуть атмосферні фронти, тому вночі будуть невеликі, а вдень помірні дощі. Водночас на крайньому заході країни очікується мокрий сніг. На решті території опадів не передбачається. 

Крім того, вночі та вранці, крім півдня, місцями спостерігатимуться тумани, які можуть зменшити видимість на дорогах. Також із південного сходу буде рухатися вітер зі швидкістю 7-12 м/с. 

Погода 21 листопада в Україні
Прогноз погоди в Україні 21 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря у західних областях буде близько 0 °C, а вдень підніметься до +2...+7 °C. У північних областях та Вінниччині вночі буде +1...+6 °C, а в денні години +5...+10 °C. На решті території стовпчики термометрів показуватимуть +6...+11 °C вночі, а вдень сягнуть +13...+18 °C. Водночас в Криму буде тепло — +21 °C.

Погода в Україні 21 листопада від Наталки Діденко

Наталка Діденко прогнозує, що 21 листопада очікується потепління. Температура повітря в більшості областях підвищиться і становитиме протягом дня +9...+14 °C. На півдні та подекуди в центрі очікується +12...+18 °C, а в Криму та на Херсонщині до +20 °C. 

Прогноз погоди на 21 листопада
Карта температур в Україні 21 листопада. Фото: Метеопост

Водночас у північній частині завтра передбачається +8...+12 °C. І лише в західних областях втримається холодна погода, у п'ятницю тут очікується +2...+7 °C.

"Дощі завтра пройдуть на півночі, у центрі України, у західних областях — дощ та мокрий сніг, на півдні та на сході — без опадів", — розповіла синоптик. 

Нагадаємо, 21 листопада в Одесі оголосили штормове попередження. Вночі та вранці в місті очікується сильний туман. 

Також ми писали, що 19 листопада Харків засипало мокрим снігом. В місто прийшла справжня зима. 

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
