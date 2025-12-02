Погода сегодня, 2 декабря, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Украину накроют дожди и туманы — прогноз погоды на сегодня
Прогноз погоды на вторник, 2 декабря, сообщили синоптики. В этот день будет облачно. Местами ожидается небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Также в Украине, кроме восточных областей, ночью и в первой половине дня туман.
Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Какая погода будет в Украине 2 декабря
Ветер сегодня будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.
Температура ночью составила 0...+5 °С, в Карпатах местами +1...-3 °С, днем +3...+8 °С. На юге страны ночью +4...+9 °С, днем +7...+12 °С.
В Киевской области и Киеве сегодня будет облачно, местами небольшой дождь. Ночью и в первой половине дня туман.
Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Температура по области ночью составила 0...+5 °С, днем ожидается +3...+8 °С.
Тем временем в Киеве ночью +2...+4 °С, днем +5...+7 °С.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 2 декабря в Украине будет облачно, сыро, временами небольшие дожди, или морось, или зависший туман с капельками.
Температура воздуха в течение дня ожидается на уровне +3...+7 °С, на юге +7...+12 °С.
В Киеве во вторник тоже будет облачно и сыро, а температура составит +6 °С.
Напомним, что в Одессе сегодняшний день пройдет под сплошной облачностью и без существенных осадков. Температура ожидается на уровне осеннего тепла, а ветер будет слабым.
Также мы информировали, какой будет погода в декабре во время новогодних праздников.
Читайте Новини.LIVE!