Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Украину накроют дожди и туманы — прогноз погоды на сегодня

Украину накроют дожди и туманы — прогноз погоды на сегодня

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 06:25
Погода сегодня, 2 декабря, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко
Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на вторник, 2 декабря, сообщили синоптики. В этот день будет облачно. Местами ожидается небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом. Также в Украине, кроме восточных областей, ночью и в первой половине дня туман. 

Об этом в понедельник, 1 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама
Читайте также:

Какая погода будет в Украине 2 декабря

В Україні 2 грудня будуть дощі і тумани
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ветер сегодня будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

Температура ночью составила 0...+5 °С, в Карпатах местами +1...-3 °С, днем +3...+8 °С. На юге страны ночью +4...+9 °С, днем +7...+12 °С.

Прогноз погоди в Україні 24 листопада
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве сегодня будет облачно, местами небольшой дождь. Ночью и в первой половине дня туман.

Ветер будет дуть переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. Температура по области ночью составила 0...+5 °С, днем ожидается +3...+8 °С.

Тем временем в Киеве ночью +2...+4 °С, днем +5...+7 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 2 декабря в Украине будет облачно, сыро, временами небольшие дожди, или морось, или зависший туман с капельками.

Температура воздуха в течение дня ожидается на уровне +3...+7 °С, на юге +7...+12 °С.

В Киеве во вторник тоже будет облачно и сыро, а температура составит +6 °С.

Напомним, что в Одессе сегодняшний день пройдет под сплошной облачностью и без существенных осадков. Температура ожидается на уровне осеннего тепла, а ветер будет слабым.

Также мы информировали, какой будет погода в декабре во время новогодних праздников.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации