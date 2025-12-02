Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Україну накриють дощі і тумани — прогноз погоди на сьогодні

Україну накриють дощі і тумани — прогноз погоди на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 06:25
Погода сьогодні, 2 грудня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко
Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на вівторок, 2 грудня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно. Місцями очікується невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Також в Україні, крім східних областей, вночі та в першій половині дня туман.

Про це у понеділок, 1 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Реклама
Читайте також:

Яка погода буде в Україні 2 грудня

В Україні 2 грудня будуть дощі і тумани
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер сьогодні буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі становила 0...+5 °С, в Карпатах місцями +1...-3 °С, вдень +3...+8 °С. На півдні країни вночі +4...+9 °С, вдень +7...+12 °С.

Прогноз погоди в Україні 24 листопада
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві сьогодні буде хмарно, місцями невеликий дощ. Вночі та в першій половині дня туман.

Вітер дутиме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Температура по області вночі становила 0...+5 °С, вдень очікується +3...+8 °С.

Тим часом у Києві вночі +2...+4 °С, вдень +5...+7 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 2 грудня в Україні буде хмарно, вогко, часом невеликі дощі, або мряка, або завислий туман із крапельками.

Температура повітря впродовж дня очікується на рівні +3...+7 °С, на півдні +7...+12 °С.

У Києві у вівторок теж буде хмарно та вогко, а температура становитиме +6 °С.

Нагадаємо, що в Одесі сьогоднішній день пройде під суцільною хмарністю та без істотних опадів. Температура очікується на рівні осіннього тепла, а вітер буде слабким.

Також ми інформували, якою буде погода у грудні під час новорічних свят.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації