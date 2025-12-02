Погода сьогодні, 2 грудня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на вівторок, 2 грудня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно. Місцями очікується невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Також в Україні, крім східних областей, вночі та в першій половині дня туман.

Про це у понеділок, 1 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 2 грудня

Вітер сьогодні буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

Температура вночі становила 0...+5 °С, в Карпатах місцями +1...-3 °С, вдень +3...+8 °С. На півдні країни вночі +4...+9 °С, вдень +7...+12 °С.

У Київській області та Києві сьогодні буде хмарно, місцями невеликий дощ. Вночі та в першій половині дня туман.

Вітер дутиме змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с. Температура по області вночі становила 0...+5 °С, вдень очікується +3...+8 °С.

Тим часом у Києві вночі +2...+4 °С, вдень +5...+7 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 2 грудня в Україні буде хмарно, вогко, часом невеликі дощі, або мряка, або завислий туман із крапельками.

Температура повітря впродовж дня очікується на рівні +3...+7 °С, на півдні +7...+12 °С.

У Києві у вівторок теж буде хмарно та вогко, а температура становитиме +6 °С.

