Главная Метео Украину накроют дожди и снега — прогноз погоды на сегодня

Украину накроют дожди и снега — прогноз погоды на сегодня

Дата публикации 14 декабря 2025 06:25
Погода сегодня, 14 декабря, в Украине - Укргидрометцентр
Снег на улице. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на воскресенье, 14 декабря, сообщили синоптики. В этот день будет облачно. Ночью в большинстве западных и северных областях был небольшой мокрый снег и дождь, а днем в Украине, кроме восточных областей, ожидаются умеренные осадки. В частности, в северных, центральных и южных областях гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. 

Об этом в субботу, 13 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 14 декабря

В Україні 14 грудня будуть дощі і сніг
Карта погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет дуть сегодня южный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Днем в западных областях местами порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью составила -1...-6 °С, днем будет -4...+1 °С, в Одесской области +3...+8 °С. В западных областях ночью +3...-2 °С, днем +1...+6 °С.

Прогноз погоди в Україні 14 грудня
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве сегодня будет облачно. Ночью шел небольшой снег, днем ожидается умеренный мокрый снег и налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.

Ветер будет дуть южный с переходом на северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ночью составила -1...-6 °С, днем -4...+1 °С.

В Киеве тем временем ночью -3...-5 °С, днем около 0 °С.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 14-го декабря в большинстве областей страны будет преобладать облачная влажная года.

В частности, дожди более вероятны в западных областях, на остальной территории — мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

В восточных областях существенные осадки маловероятны, а днем в воскресенье прекратятся тоже и западной части. Однако на западе ожидается сегодня сильный, до штормового, ветер западного происхождения.

Как прогнозировала Диденко, температура воздуха ночью составит 0...-5 °С, а днем будет от -3...+3 °С. В западных областях теплее всего, ночью +1...+3 °С, днем +3...+6 °С.

В Киеве тем временем облачность ожидается плотной, будет выпадать периодически мокрый снег, на дорогах и тротуарах будет гололедица. Температура ночью держалась на уровне +1...+3 °С, днем 0 °С.

В Киеве днем осадки ослабнут в отличие от предыдущего дня. Дождь будет лишь местами. Температура ожидается на уровне +5...+7 °С.

Напомним, что в Одессе сегодня сохранится прохладная погода без существенных осадков. День, в отличие от ночи, будет относительно теплым и с плюсовой температурой, однако ветер останется порывистым.

Также мы сообщали, какой будет погода в декабре во время новогодних праздников.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
