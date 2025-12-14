Відео
Україну накриють дощі і сніги — прогноз погоди на сьогодні

Україну накриють дощі і сніги — прогноз погоди на сьогодні

Дата публікації: 14 грудня 2025 06:25
Погода сьогодні, 14 грудня, в Україні — Укргідрометцентр
Сніг на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на неділю, 14 грудня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно. Вночі у більшості західних та північних областях був невеликий мокрий сніг і дощ, а вдень в Україні, крім східних областей, очікуються помірні опади. Зокрема, у північних, центральних та південних областях ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Про це у суботу, 13 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 14 грудня

В Україні 14 грудня будуть дощі і сніг
Карта погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Вітер дутиме сьогодні південний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень у західних областях місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі становила -1...-6 °С, вдень буде -4...+1 °С, на Одещині +3...+8 °С. У західних областях вночі +3...-2 °С, вдень +1...+6 °С.

Прогноз погоди в Україні 14 грудня
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві сьогодні буде хмарно. Вночі йшов невеликий сніг, вдень очікується помірний мокрий сніг та налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.

Вітер дутиме південний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі становила -1...-6 °С, вдень -4...+1 °С.

У Києві тим часом вночі -3...-5 °С, вдень близько 0 °С.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 14-го грудня в більшості областей країни переважатиме хмарна волога года.

Зокрема, дощі більш ймовірні в західних областях, на решті території - мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

У східних областях істотні опади малоймовірні, а вдень у неділю припиняться теж і західній частині. Проте на заході очікується сьогодні сильний, до штормового, вітер західного походження.

Як прогнозувала Діденко, температура повітря вночі становитиме 0...-5 °С, а вдень буде від -3...+3 °С. У західних областях найтепліше, вночі +1...+3 °С, вдень +3...+6 °С.

У Києві тим часом хмарність очікується щільною, випадатиме періодично мокрий сніг, на дорогах та тротуарах буде ожеледиця. Температура вночі трималася на рівні +1...+3 °С, вдень 0 °С.

У Києві вдень опади послабнуть на відміну від попереднього дня. Дощ буде лише місцями. Температура очікується на рівні +5...+7 °С.

Нагадаємо, що в Одесі сьогодні збережеться прохолодна погода без істотних опадів. День, на відміну від ночі, буде відносно теплим і з плюсовою температурою, однак вітер залишиться поривчастим.

Також ми повідомляли, якою буде погода у грудні під час новорічних свят.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
