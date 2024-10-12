В центре и юге Украины грозы — прогноз погоды на сегодня
Прогноз погоды в Украине на субботу, 12 октября, сообщили синоптики. По их данным, в этот день будет облачно с прояснениями. В частности, по всей Украине, кроме востока и запада, будут умеренные, а в большинстве областей значительные дожди. В центральных и южных областях местами ожидаются грозы.
Об этом в пятницу, 11 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Какая погода будет в Украине 12 октября
Ветер ожидается юго-восточный, на Правобережье преимущественно северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура ночью в западных и восточных областях +3...+8 °С (на Львовщине, Волыни и Ровенщине на поверхности почвы заморозки 0...+3 °С), на остальной территории +9...+14 °С, а на юге до +18 °С.
Днем на юге +17...+22 °С, в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях +11...+16 °С.
На высокогорье Карпат ночью +2...+7 °С, днем +6...+11 °С.
В Киевской области облачно с прояснениями. Ночью будет сильный дождь, а днем умеренный. Ветер ожидается северо-западный, со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью будет +9...+14 °С, днем +11...+16 °С. В то же время, в Киеве днем и ночью прогнозируют +12...+14 °С.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в субботу, 12 октября, на западе, севере и во многих центральных областях Украины температура воздуха будет составлять в течение дня +10...+15 °С.
В восточных областях, в Крыму, на юго-востоке и на Днепропетровщине еще будет теплая погода — +19...+23 °С. В воскресенье и там похолодает.
Сильные дожди завтра пройдут в северных, центральных областях и в Одесской и Херсонской областях.
На западе и востоке Украины, пишет синоптик, осадков не будет (только в Карпатах еще остатки дождя).
Также Диденко предупредила киевлян, что суббота ожидается с резким похолоданием до +10...+12 °С, погода будет ветренной и с сильным дождем.
Напомним, что на территории Львовской области 12 октября будет облачная погода с периодическими прояснениями. Существенных осадков не предвидится, но будет похолодание.
Также мы писали, что в субботу, 12 октября, в Харькове, по прогнозам синоптиков, ожидается опасный ветер.
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