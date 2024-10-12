Дівчина йде під дощем. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на суботу, 12 жовтня, повідомили синоптики. За їх даними, в цей день буде хмарно з проясненнями. Зокрема, в по всій Україні, крім сходу та заходу, будуть помірні, а у більшості областей значні дощі. У центральних та південних областях подекуди грози.

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Про це у п'ятницю, 11 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 12 жовтня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Вітер очікується південно-східний, на Правобережжі переважно північний-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі у західних та східних областях +3...+8 °С (на Львівщині, Волині та Рівненщині на поверхні ґрунту заморозки 0...+3 °С), на решті території +9...+14 °С, а на півдні до +18 °С.

Вдень на півдні +17...+22 °С, у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях +11...+16 °С.

На високогір'ї Карпат вночі +2...+7 °С, вдень +6...+11 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На Київщині хмарно з проясненнями. Вночі буде значний дощ, а вдень помірний. Вітер очікується північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі становитиме +9...+14 °С, вдень +11...+16 °С. Водночас у Києві вдень та вночі прогнозують +12...+14 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у суботу, 12 жовтня, на заході, півночі та в багатьох центральних областях України температура повітря становитиме протягом дня +10...+15 °С.

У східних областях, в Криму, на південному сході та на Дніпропетровщині ще побуде тепла погода +19...+23 °С. У неділю й там похолоднішає.

Сильні дощі завтра пройдуть у північних, центральних областях та на Одещині й Херсонщині.

На заході та сході України, пише синоптик, опадів не буде (лише в Карпатах ще залишки дощу).

Також Діденко попередила киян, що субота очікується із різким похолоданням до +10...+12 °С, погода буде повітряна та ще й з сильним дощем.

Нагадаємо, що на території Львівської області 12 жовтня спостерігатиметься хмарна погода з періодичними проясненнями. Істотних опадів не передбачається, проте буде похолодання.

Також ми писали, що у суботу, 12 жовтня, у Харкові за прогнозами синоптиків очікується небезпечний вітер.