Главная Метео В ряде областей Украины дожди — прогноз погоды на сегодня

В ряде областей Украины дожди — прогноз погоды на сегодня

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 06:25
Погода сегодня, 18 сентября, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко
Девушки под дождем. Фото: УНИАН

Прогноз погоды на четверг, 18 сентября, сообщили синоптики. В этот день будет облачно с прояснениями. Ночью в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской областях ожидаются умеренные, а днем в Херсонской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях значительные дожди. В то же время в западных, а также в Житомирской, Киевской и Винницкой областях будет без осадков. 

Об этом в среду, 17 сентября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 18 сентября

У низці областей України дощі — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с. В то же время в большинстве южных и центральных областей днем будут порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью составила +7...+9 °С, на юго-востоке и востоке страны +10...+15 °С, днем в Украине будет +15...+20 °С.

У низці областей України дощі — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области тоже будет облачно с прояснениями. Ночью синоптики прогнозировали дождь, но уже днем будет без осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ночью была +7...+12 °С, днем +15...+20 °С.

В Киеве тем временем ночью было +9...+11 °С, днем ожидается +17...+19 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, атмосферный фронт с дождями и низкими градусами 18 сентября переместится в восточном направлении.

В связи с этим запад, север Украины, а также значительная часть центральных областей будут освобождаться от дождевых облаков и будет солнце, но на Левобережье пройдут дожди и снизится температура. Максимальная температура воздуха в Украине составит сегодня +15...+20 °С. Также будет порывистый ветер северных направлений.

В Киеве тем временем дождя уже не будет, но ожидается порывистый ветер. В течение дня потеплеет до +19 °С.

Напомним, что в Одессе и области сегодня будет штормить. Синоптики прогнозируют сильные порывы ветра. Несмотря на это температура моря будет оставаться комфортной для купания.

Также мы информировали, что погода в Украине 17 и 18 сентября прогнулась с мощными ливнями в нескольких областях. Вследствие этого объявлен первый уровень опасности.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
