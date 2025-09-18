Відео
У низці областей України дощі — прогноз погоди на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 06:25
Погода сьогодні, 18 вересня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко
Дівчата під дощем. Фото: УНІАН

Прогноз погоди на четвер, 18 вересня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. Вночі в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях очікуються помірні, а вдень у Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях значні дощі. Водночас в західних, а також в Житомирській, Київській та Вінницькій областях буде без опадів.

Про це у середу, 17 вересня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 18 вересня

У низці областей України дощі — прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Водночас в більшості південних та центральних областей вдень будуть пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі становила +7...+9 °С, на південному сході та схожі країни +10...+15 °С, вдень в Україні буде +15...+20 °С.

У низці областей України дощі — прогноз погоди на сьогодні - фото 2
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області теж буде хмарно з проясненнями. Вночі синоптики прогнозували дощ, але вже вдень буде без опадів. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі була +7...+12 °С, вдень +15...+20 °С.

У Києві тим часом вночі було +9...+11 °С, вдень очікується +17...+19 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, атмосферний фронт із дощами та низькими градусами 18 вересня переміститься у східному напрямку.

У зв'язку з цим захід, північ України, а також значна частина центральних областей звільнятимуться від дощових хмар і буде сонце, але на Лівобережжі пройдуть дощі та знизиться температура. Максимальна температура повітря в Україні становитиме сьогодні +15...+20 °С. Також буде поривчастий вітер північних напрямків.

У Києві тим часом дощу вже не буде, але очікується рвучкий вітер. Протягом дня потеплішає до +19 °С.

Нагадаємо, що в Одесі та області сьогодні штормитиме. Синоптики прогнозують сильні пориви вітру. Попри це температура моря залишатиметься комфортною для купання. 

Також ми інформували, що погода в Україні 17 та 18 вересня прогнузували з потужні зливи у декількох областях. Внаслідок цього оголошено перший рівень небезпечності.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
