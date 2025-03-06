Погода сегодня, 6 марта, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Женщина во время сильного ветра. Фото: Евгений Малолетка / УНИАН

Прогноз погоды в Украине на четверг, 6 марта, сообщили синоптики. В этот день синоптическая ситуация не претерпит существенных изменений — центр значительной по площади области высокого атмосферного давления будет располагаться над Балканами, а своим влиянием она будет охватывать и нашу территорию, обусловливая погоду без осадков. Воздушными потоками западного направления к нам будет поступать теплый воздух атлантического происхождения.

Об этом в понедельник, 5 марта, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер в Украине, кроме южной частью и большинства западных областей — будет с порывами 15-20 м/с.

Температура ночью составила +1...+6 °С, в Карпатах и на Закарпатье 0...-5 °С мороза. Днем ожидается +12...+17 °С, в Карпатах, восточных областях и на побережье морей +8...+13 °С.

Карта температур от Meteopost.com

На территории Киевской области и Киева 6 марта будет небольшая облачность, без осадков. Ветер будет дуть западный со скоростью 7-12 м/с, также ожидаются порывы до 15-20 м/с. Температура по области ночью составила +1...+6 °С, днем прогнозируют +12...+17 °С.

Тем временем в Киеве ночью фиксировалось +4...+6 °С, днем будет +14...+16 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, до конца недели в Украине будет очень тепло. В дневные часы температура воздуха будет достигать +14...+16 °С, местами в центре и на юге до +18 °С. Как пишет Диденко, ветер сегодня, 6 марта, еще будет, местами ожидаются штормовые порывы до 15-20 м/с.

В то же время синоптик спрогнозировала, что в Киеве сегодняшний день пройдет без осадков, ветер будет сильный, порывистый, а дневная температура воздуха дойдет до +15 °С.

Напомним, что погода в Харькове и области сегодня, 6 марта, будет облачной с прояснениями. Сильных осадков синоптики не прогнозируют.

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