Погода сегодня, 6 марта, в Украине — Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

В ряде областей будут порывы ветра — прогноз погоды на сегодня
Прогноз погоды в Украине на четверг, 6 марта, сообщили синоптики. В этот день синоптическая ситуация не претерпит существенных изменений — центр значительной по площади области высокого атмосферного давления будет располагаться над Балканами, а своим влиянием она будет охватывать и нашу территорию, обусловливая погоду без осадков. Воздушными потоками западного направления к нам будет поступать теплый воздух атлантического происхождения.
Об этом в понедельник, 5 марта, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Какая погода будет в Украине 6 марта
Сегодня ветер в Украине, кроме южной частью и большинства западных областей — будет с порывами 15-20 м/с.
Температура ночью составила +1...+6 °С, в Карпатах и на Закарпатье 0...-5 °С мороза. Днем ожидается +12...+17 °С, в Карпатах, восточных областях и на побережье морей +8...+13 °С.
На территории Киевской области и Киева 6 марта будет небольшая облачность, без осадков. Ветер будет дуть западный со скоростью 7-12 м/с, также ожидаются порывы до 15-20 м/с. Температура по области ночью составила +1...+6 °С, днем прогнозируют +12...+17 °С.
Тем временем в Киеве ночью фиксировалось +4...+6 °С, днем будет +14...+16 °С.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По прогнозу синоптика Наталки Диденко, до конца недели в Украине будет очень тепло. В дневные часы температура воздуха будет достигать +14...+16 °С, местами в центре и на юге до +18 °С. Как пишет Диденко, ветер сегодня, 6 марта, еще будет, местами ожидаются штормовые порывы до 15-20 м/с.
В то же время синоптик спрогнозировала, что в Киеве сегодняшний день пройдет без осадков, ветер будет сильный, порывистый, а дневная температура воздуха дойдет до +15 °С.
Напомним, что погода в Харькове и области сегодня, 6 марта, будет облачной с прояснениями. Сильных осадков синоптики не прогнозируют.
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