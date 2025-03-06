Погода сьогодні, 6 березня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Жінка під час сильного вітру. Фото: Євген Малолєтка / УНІАН

Прогноз погоди в Україні на четвер, 6 березня, повідомили синоптики. В цей день синоптична ситуація не зазнає істотних змін — центр значної за площею області високого атмосферного тиску розташовуватиметься над Балканами, а своїм впливом вона охоплюватиме і нашу територію, зумовлюючи погоду без опадів. Повітряними потоками західного напрямку до нас надходитиме тепле повітря атлантичного походження.

Про це у понеділок, 5 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер в Україні, крім південної частиною та більшості західних областей - буде з поривами 15-20 м/с.

Температура вночі становила +1...+6 °С, в Карпатах та на Закарпатті 0...-5 °С морозу. Вдень очікується +12...+17 °С, у Карпатах, східних областях та на узбережжі морів +8...+13 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На території Київської області та Києва 6 березня буде невелика хмарність, без опадів. Вітер дутиме західний зі швидкістю 7-12 м/с, також очікуються пориви до 15-20 м/с. Температура по області вночі становила +1...+6 °С, вдень прогнозують +12...+17 °С.

Тим часом у Києві вночі фіксувалося +4...+6 °С, вдень буде +14...+16 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, до кінця тижня в Україну буде дуже тепло. У денні години температура повітря досягатиме +14...+16 °С, місцями у центрі та на півдні до +18 °С. Як пише Діденко, вітер сьогодні, 6 березня, ще буде, місцями очікуються штормові пориви до 15-20 м/с.

Водночас синоптик спрогнозувала, що у Києві сьогоднішній день пройде без опадів, вітер буде сильний, рвучкий, а денна температура повітря дійде до +15 °С.

Нагадаємо, що погода у Харкові та області сьогодні, 6 березня, буде хмарною з проясненнями. Сильних опадів синоптики не прогнозують.

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