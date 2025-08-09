Видео
В ряде областей будет непогода — прогноз Укргидрометцентра

В ряде областей будет непогода — прогноз Укргидрометцентра

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 17:21
Прогноз погоды в Украине на завтра 10 августа от Укргидрометцентра
Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 10 августа, ожидается с переменной облачностью. В некоторых областях синоптики прогнозируют мощную непогоду. Речь идет о дождях, грозах, граде и сильных шквалах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 10 августа

В западных областях днем будут кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы со скоростью 15-20 метров в секунду. На остальной территории осадков не предвидится.

Погода в Украине 10 августа. Фото: Укргидрометцентр
Погода в Украине 10 августа. Фото: Укргидрометцентр

Ветер будет преимущественно северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +12...+17 °С, днем +24...+29 °С. На Закарпатье и в южной части страны ночью +16...+21 °С, днем +28...+33 °С.

Объявление опасности

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности в западных областях из-за гроз, града и сильных шквалов.

Погода в Україні 10 серпня
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. Фото: Укргидрометцентр

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве 10 августа ожидается комфортная температура воздуха. Синоптики осадков не прогнозируют.

А синоптик Наталья Диденко отметила, что завтра жарче всего будет на юге и западе страны.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
