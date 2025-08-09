Прогноз погоди в Україні на завтра 10 серпня від Укргідрометцентру

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 10 серпня, очікується з мінливою хмарністю. У деяких областях синоптики прогнозують потужну негоду. Йдеться про дощі, грози, град та сильні шквали.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні 10 серпня

У західних областях вдень будуть короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали зі швидкістю 15-20 метрів на секунду. На решті території опадів не передбачається.

Погода в Україні 10 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Вітер буде переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Температура повітря вночі +12...+17 °С, вдень +24...+29 °С. На Закарпатті та у південній частині країни вночі +16...+21 °С, вдень +28...+33 °С.

Оголошення небезпеки

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки у західних областях через грози, град та сильні шквали.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві 10 серпня очікується комфортна температура повітря. Синоптики опадів не прогнозують.

А синоптик Наталка Діденко зазначила, що завтра найспекотніше буде на півдні та заході країни.