Прогноз погоди в Україні на завтра 10 серпня від Укргідрометцентру

У кількох областях вируватиме негода — прогноз Укргідрометцентру
Погода в Україні завтра, 10 серпня, очікується з мінливою хмарністю. У деяких областях синоптики прогнозують потужну негоду. Йдеться про дощі, грози, град та сильні шквали.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 10 серпня
У західних областях вдень будуть короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали зі швидкістю 15-20 метрів на секунду. На решті території опадів не передбачається.
Вітер буде переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря вночі +12...+17 °С, вдень +24...+29 °С. На Закарпатті та у південній частині країни вночі +16...+21 °С, вдень +28...+33 °С.
Оголошення небезпеки
Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки у західних областях через грози, град та сильні шквали.
"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві 10 серпня очікується комфортна температура повітря. Синоптики опадів не прогнозують.
А синоптик Наталка Діденко зазначила, що завтра найспекотніше буде на півдні та заході країни.
