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Туманы и гололедица — синоптики спрогнозировали погоду на сегодня

27 ноября 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоды в Украине на среду, 27 ноября, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко
Люди идут по улице зимой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоды в Украине на среду, 27 ноября, предоставили синоптики. Будет переменная облачность. Ночью в западных, днем в северных областях местами небольшой мокрый снег и дождь. На остальной территории без осадков.

Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Погода в Украине на 27 ноября
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами гололедица. В южной части ночью и утром местами туман.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Температура ночью -3...-8 °С, на западе и юго-востоке страны около 0 °С. Днем будет от -2 до +3 °С, а в западных и Одесской областях и Крыму +2...+7 °С.

Карта температур в Украине на 27 ноября
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области переменная облачность, без осадков. Ночью без осадков, днем местами небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Скорость ветра переменных направлений 3–8 м/с. Температура воздуха в области ночью составит -3...-8 °С, а днем от -2 °С до +3 °С. В столице ночью столбики термометров опустятся до -5...-7 °С, а днем будут держаться на отметке около 0 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, ночью в северных, Винницкой и Черкасской областях температура воздуха будет держаться в пределах -4...-9 °С, а в Черниговской области — до -11 °С. На остальной территории ночью будет -1...-4 °С, плюсовые температуры возможны разве что в западных областях и на юго-востоке. В течение дня ожидается -2...+4 °С, в западных областях +4...+7 °С, на Закарпатье и на юге Крыма +7...+9 °С.

В большинстве областей Украины существенные осадки маловероятны. Лишь в западных областях пройдет небольшой дождь, а на севере и Винницкой области небольшой мокрый снег. Из-за туманов на дорогах видимость может снизиться до 300–500 метров.

В Киеве 27 ноября днем пройдет небольшой мокрый снег. Ночью в столице будет морозно, до -5...-8 °С, а днем 0...-2 °С.

Ранее синоптик Наталья Диденко предупреждала, что ночь на 27 ноября будет самой холодной за неделю. Столбики термометров местами опустятся до -11 °С.

Также мы сообщали, что во Львовской области 27 ноября будет облачно с прояснениями. Синоптики предупреждают об вероятности гололеда и слабом тумане.

погода Укргидрометцентр снег Наталка Диденко прогноз погоды туман

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