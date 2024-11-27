Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow Тумани й ожеледиця — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні arrow

Тумани й ожеледиця — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

27 листопада 2024 05:05
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Прогноз погоди в Україні на середу, 27 листопада, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко
Люди йдуть вулицею взимку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Прогноз погоди в Україні на середу, 27 листопада, надали синоптики. Буде мінлива хмарність. Уночі в західних, а вдень у північних областях місцями невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території без опадів.

Про це в понеділок, 25 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 27 листопада

Погода в Україні на 27 листопада
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах подекуди ожеледиця. У південній частині вночі та вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. Температура вночі -3...-8 °С, на заході та південному сході країни близько 0 °С. Удень буде від -2 °С до +3 °С, а в західних і Одеській областях і Криму +2...+7 °С.

Карта температур в Україні на 27 листопада
Карта температур від Meteopost.com

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Уночі без опадів, удень місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди буде ожеледиця. Швидкість вітру змінних напрямку 3–8 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме -3...-8 °С, а вдень — від -2 °С до +3 °С. У столиці вночі стовпчики термометрів опустяться до -5...-7 °С, а вдень триматимуться на позначці близько 0 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, уночі в північних, Вінницькій і Черкаській областях температура повітря триматиметься в межах -4...-9 °С, а в Чернігівській області —  подекуди до -11°С. На решті території вночі буде -1...-4 °С, плюсові температури можливі хіба що в західних областях та на південному сході. Упродовж дня очікується -2...+4 °С, у західних областях +4...+7 °С, на Закарпатті та на півдні Криму +7...+9 °С.

У більшості областей України істотні опади малоімовірні. Лише в західних областях пройде невеликий дощ, а на півночі та у Вінницькій області — невеликий мокрий сніг. Через тумани на дорогах видимість може знизитися до 300–500 метрів.

У Києві 27-го листопада вдень пройде невеликий мокрий сніг. Уночі у столиці буде морозно, до -5...-8 °С, а вдень 0...-2 °С.

Раніше синоптик Наталка Діденко попереджала, що ніч проти 27 листопада буде найхолоднішою за тиждень. Стовпчики термометрів подекуди опустяться до -11 °С.

Також ми повідомляли, що у Львівській області 27 листопада буде хмарно із проясненнями. Синоптики попереджають про імовірність ожеледиці та слабкий туман.

погода Укргідрометцентр сніг Наталка Діденко прогноз погоди туман

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

05:05 Тумани й ожеледиця — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

04:36 Міноборони з'ясувало в чому дефект 120 мм мін — що з ними не так

Термінова новина

04:15 Через падіння уламків БпЛА в Києві є поранений і пошкодження

03:26 В "Азові" потрібні фізично сильні люди — кого запрошують до полку

03:19 Трамп хоче зустрітись з лідером КНДР — які теми обговорюватимуть

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

02:31 Путін погрожує "ядеркою", а Україні дадуть заморожені гроші РФ

Термінова новина

01:50 У Києві пролунали вибухи — чим РФ атакує столицю України

01:37 Шість українських клубів хочуть набути професійного статусу

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

01:26 РФ нас бомбить з українських ТУ-160 — як і за скільки їх продали

05:05 Тумани й ожеледиця — синоптики спрогнозували погоду на сьогодні

04:36 Міноборони з'ясувало в чому дефект 120 мм мін — що з ними не так

Термінова новина

04:15 Через падіння уламків БпЛА в Києві є поранений і пошкодження

03:26 В "Азові" потрібні фізично сильні люди — кого запрошують до полку

03:19 Трамп хоче зустрітись з лідером КНДР — які теми обговорюватимуть

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

02:31 Путін погрожує "ядеркою", а Україні дадуть заморожені гроші РФ

Термінова новина

01:50 У Києві пролунали вибухи — чим РФ атакує столицю України

01:37 Шість українських клубів хочуть набути професійного статусу

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

01:26 РФ нас бомбить з українських ТУ-160 — як і за скільки їх продали

22:37 Як в Одесі реагують на обстріли і тривогу — що змінилось

06:40 Золото знову дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у листопаді

06:30 В Україні падає вартість пшениці — ціни на зернові у листопаді

25 листопада 2024

17:15 Буковель на Новий Рік — скільки коштує нерухомість на курорті

06:31 Екояйця — чому вони стільки коштують і чим кращі за звичайні

23 листопада 2024

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

Text

00:45 Чому в Києві не вистачає водіїв громадського транспорту

26 листопада 2024
Text

23:52 У Києві мости працюють на межі — Задерейко розкрив деталі

Text

22:03 Ауслендер пояснив мету російського удару новою ракетою по Дніпру

Text

18:19 Обстріл Сум — Біцак назвав зброю, яку міг використати ворог

Text

17:50 Заява Шольца й анонс контрнаступу ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

17:13 Пендзин порівняв доступність кредитів в Україні та США

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко - 80x80

Вихід на кордони 1991 року — це ще не перемога, — Ющенко

Text

16:57 Романов повідомив, як окупанти діють під Харковом

Text

13:59 Нардепка відреагувала на ідею аудиту заброньованих осіб

Text

13:38 У ЗСУ сказали, як росіяни переважають в живій силі на Курщині

Text

13:02 Умєров вирушив до Південної Кореї — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету

22 листопада 2024

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК