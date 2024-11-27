Прогноз погоди в Україні на середу, 27 листопада, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Люди йдуть вулицею взимку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на середу, 27 листопада, надали синоптики. Буде мінлива хмарність. Уночі в західних, а вдень у північних областях місцями невеликий мокрий сніг та дощ. На решті території без опадів.

Про це в понеділок, 25 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

У західних, північних та Вінницькій областях на дорогах подекуди ожеледиця. У південній частині вночі та вранці місцями туман.

Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. Температура вночі -3...-8 °С, на заході та південному сході країни близько 0 °С. Удень буде від -2 °С до +3 °С, а в західних і Одеській областях і Криму +2...+7 °С.

Карта температур від Meteopost.com

На Київщині мінлива хмарність, без опадів. Уночі без опадів, удень місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди буде ожеледиця. Швидкість вітру змінних напрямку 3–8 м/с. Температура повітря в області вночі становитиме -3...-8 °С, а вдень — від -2 °С до +3 °С. У столиці вночі стовпчики термометрів опустяться до -5...-7 °С, а вдень триматимуться на позначці близько 0 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, уночі в північних, Вінницькій і Черкаській областях температура повітря триматиметься в межах -4...-9 °С, а в Чернігівській області — подекуди до -11°С. На решті території вночі буде -1...-4 °С, плюсові температури можливі хіба що в західних областях та на південному сході. Упродовж дня очікується -2...+4 °С, у західних областях +4...+7 °С, на Закарпатті та на півдні Криму +7...+9 °С.

У більшості областей України істотні опади малоімовірні. Лише в західних областях пройде невеликий дощ, а на півночі та у Вінницькій області — невеликий мокрий сніг. Через тумани на дорогах видимість може знизитися до 300–500 метрів.

У Києві 27-го листопада вдень пройде невеликий мокрий сніг. Уночі у столиці буде морозно, до -5...-8 °С, а вдень 0...-2 °С.

Раніше синоптик Наталка Діденко попереджала, що ніч проти 27 листопада буде найхолоднішою за тиждень. Стовпчики термометрів подекуди опустяться до -11 °С.

Також ми повідомляли, що у Львівській області 27 листопада буде хмарно із проясненнями. Синоптики попереджають про імовірність ожеледиці та слабкий туман.