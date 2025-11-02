Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Туман и дожди — в каких регионах завтра будет непогода

Туман и дожди — в каких регионах завтра будет непогода

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 22:33
обновлено: 23:09
Погода на 3 ноября — подробный прогноз от синоптиков
Сильный туман на дороге. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 3 ноября, в Украине будет переменная и облачная погода. Днем температура воздуха будет колебаться от +6 до +16 °C, но в некоторых регионах будут дожди и туман.

Об этом сообщает Meteoprog и Укргидрометцентр.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине на 3 ноября от Укргидрометцентра

Синоптики рассказали, что 3 ноября осадков не будет только в западных областях. Днем возможен умеренный, а местами значительный дождь в Карпатах. В Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях ночью и утром местами туман.

Реклама
Погода на 3 листопада
Прогноз погоды в Украине на 3 ноября. Фото: Укргидрометцентр

В течение дня будет преобладать юго-восточный ветер с порывами 7-12 м/с. Температура ночью днем будет колебаться в пределах +3...+8 °C, а днем столбики термометров будут показывать +11...+16 °C.

Погода на 3 ноября от Meteoprog

Синоптики прогнозируют, что в понедельник дожди будут в части центральных и южных регионах. Локальные дожди также могут пройти в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Реклама

Температура воздуха:

  • на западе ночью будет колебаться в пределах +2...+7 °C, а днем +7...+12 °C;
  • на востоке ночью будет +3...+6 °C, а днем поднимется до +8...+12 °C;
  • на юге столбики термометров будут показывать ночью +4...+9 °C, а днем +9....+15 °C;
  • на севере ночью ожидается +3...+6 °C, а днем +8...+13 °C.
Прогноз погоди в Україні 3 листопада
Карта температур на 3 ноября в Украине. Фото: Meteoprog

Так, согласно обзорам синоптиков, в начале недели в Украине будут сохраняться умеренно теплые для начала ноября температуры, местами — утренние туманы. Наиболее вероятные осадки — локальные, преимущественно в западных и южных районах.

Реклама

Напомним, ранее синоптики рассказывали, где изменится погода на этой неделе. В некоторых регионах температура воздуха поднимется до +20 °C.

В то же время в Укргидрометцентре заявили, что 3 ноября дожди зальют восемь областей. Несмотря на это, большинство регионов сохранят комфортную температуру и сухую погоду.

Реклама

погода синоптик дождь прогноз погоды температура воздуха туман
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации