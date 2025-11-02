Погода на 3 ноября — подробный прогноз от синоптиков

Сильный туман на дороге. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 3 ноября, в Украине будет переменная и облачная погода. Днем температура воздуха будет колебаться от +6 до +16 °C, но в некоторых регионах будут дожди и туман.

Об этом сообщает Meteoprog и Укргидрометцентр.

Погода в Украине на 3 ноября от Укргидрометцентра

Синоптики рассказали, что 3 ноября осадков не будет только в западных областях. Днем возможен умеренный, а местами значительный дождь в Карпатах. В Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях ночью и утром местами туман.

Прогноз погоды в Украине на 3 ноября. Фото: Укргидрометцентр

В течение дня будет преобладать юго-восточный ветер с порывами 7-12 м/с. Температура ночью днем будет колебаться в пределах +3...+8 °C, а днем столбики термометров будут показывать +11...+16 °C.

Погода на 3 ноября от Meteoprog

Синоптики прогнозируют, что в понедельник дожди будут в части центральных и южных регионах. Локальные дожди также могут пройти в Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Температура воздуха:

на западе ночью будет колебаться в пределах +2...+7 °C, а днем +7...+12 °C;

на востоке ночью будет +3...+6 °C, а днем поднимется до +8...+12 °C;

на юге столбики термометров будут показывать ночью +4...+9 °C, а днем +9....+15 °C;

на севере ночью ожидается +3...+6 °C, а днем +8...+13 °C.

Карта температур на 3 ноября в Украине. Фото: Meteoprog

Так, согласно обзорам синоптиков, в начале недели в Украине будут сохраняться умеренно теплые для начала ноября температуры, местами — утренние туманы. Наиболее вероятные осадки — локальные, преимущественно в западных и южных районах.

Напомним, ранее синоптики рассказывали, где изменится погода на этой неделе. В некоторых регионах температура воздуха поднимется до +20 °C.

В то же время в Укргидрометцентре заявили, что 3 ноября дожди зальют восемь областей. Несмотря на это, большинство регионов сохранят комфортную температуру и сухую погоду.