Прогноз погоды в Украине 8 октября

Женщина идет по городу. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 8 октября, будет прохладной и ветреной. В некоторых областях прогнозируют сильные порывы ветра.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 8 октября

Синоптики прогнозируют, что ночью на большинстве территорий Левобережья, а днем в Сумской и Харьковской областях ожидаются дожди, в то время как на остальной территории осадков не предполагается. В западных регионах ночью и утром возможен туман.

Ветер преимущественно западный, в западных областях южный, со скоростью 7-12 м/с, а на северо-востоке страны местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью в западных областях будет колебаться от +3 до +8 °C, на остальной территории +6…+11 °C, а на побережье морей до +13 °C.

Днем воздух прогреется до +16…+21 °C, на севере, северо-востоке и в Карпатах — до +12…+17 °C.

Прогноз погоды в Украине на 8 октября. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозам синоптика, 8 октября Украина окажется среди двух циклонических систем — циклона Finny на северо-востоке и циклонической области с центром Gerda над Великобританией. Поэтому в Украине будет царить сухой антициклон, расположившийся над Черным морем.

Температура воздуха во вторник днем будет достаточно комфортной: +17...+22°C, на юге до +22...+25°C. В северных областях уже прохладнее +12...+18 °C.

В Киеве 8 октября без осадков. Температура воздуха днем +16...+18 °C.

Карта циклонов. Фото: Наталья Диденко

Напомним, на выходных в Киеве в нескольких районах из-за сильного ливня наблюдали подтопление. В течение суток 6 октября в столице зафиксировали рекорд суточного количества осадков.

Также мы писали, что в октябре в Украине температура воздуха будет выше климатической нормы. Количество осадков будет соответствовать норме.