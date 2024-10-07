Жінка прогулюється містом. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 8 жовтня, буде прохолодною та вітряною. У деяких областях прогнозують сильні пориви вітру.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 8 жовтня

Синоптики прогнозують, що вночі на більшості територій Лівобережжя, а вдень у Сумській та Харківській областях очікуються дощі, тоді як на решті території — опадів не передбачається. У західних регіонах вночі та вранці можливий туман.

Вітер переважно західний, у західних областях — південний, зі швидкістю 7-12 м/с, а на північному сході країни місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі у західних областях коливатиметься від +3 до +8 °C, на решті території +6…+11 °C, а на узбережжі морів до +13 °C.

Вдень повітря прогріється до +16…+21 °C, на півночі, північному сході та в Карпатах — до +12…+17 °C.

Прогноз погоди в Україні на 8 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозами синоптика, 8 жовтня Україна опиниться поміж двох циклонічних систем — циклону Finny на північному сході та циклонічної області із центром Gerda над Великою Британією. Тому в Україні пануватиме сухий антициклон, який розташувався над Чорним морем.

Температура повітря у вівторок вдень буде досить комфортною: +17...+22 °C, на півдні до +22...+25 °C. У північних областях вже буде прохолодніше +12...+18 °C.

У Києві 8 жовтня без опадів. Температура повітря вдень +16...+18 °C.

Карта циклонів. Фото: Наталка Діденко

Нагадаємо, на вихідних у Києві в кількох районах через сильну зливу спостерігали підтоплення. Упродовж доби 6 жовтня у столиці зафіксували рекорд добової кількості опадів.

Також ми писали, що у жовтні в Україні температура повітря буде вищою за кліматичну норму. Кількість опадів відповідатиме нормі.