Главная Метео Циклон продолжает господствовать над Украиной — прогноз на завтра

Циклон продолжает господствовать над Украиной — прогноз на завтра

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 23:57
Погода в Украине 10 октября — прогноз от Наталки Диденко и Укргидрометцентра
Девушка под зонтиком. Фото: life.kyiv.ua

Погоду в Украине 10 октября будет определять циклон, который обусловит дождливую и ветреную погоду почти по всей территории страны. По данным синоптиков, в большинстве регионов ожидаются умеренные осадки, а на севере местами — значительные дожди.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр.

Читайте также:

Прогноз погоды на 10 октября от Диденко

Завтра в Украине ожидается прохладная, а местами и холодная погода. Температура воздуха днем составит +9...+14 °С, только в восточных областях будет теплее — от +15 до +19 °С.

По прогнозу синоптика, большинство регионов будут находиться под влиянием влажной воздушной массы, поэтому местами возможны дожди и порывистый ветер.

В Киеве пятница будет облачной и дождливой. Ожидается порывистый северо-западный ветер, а температура воздуха днем будет держаться в пределах +11...+13 °С.

Прогноз погоди на 10 жовтня
Карта погоды на 10 октября. Фото: t.me/PohodaNatalka

Прогноз погоды на 10 октября от Укргидрометцентра

Ветер будет преобладать северо-западного направления, на юго-востоке — юго-западный, скоростью 7-12 м/с. В то же время днем на Правобережье и в Крыму прогнозируют порывы до 15-20 м/с, поэтому стоит быть осторожными во время пребывания на улице.

Температура воздуха ночью составит +7...+12 °С, днем — +10...+15 °С. Теплее будет на Закарпатье, юге и востоке Украины — до +18 °С. В Карпатах ожидается прохладная погода: ночью +0...+5 °С, днем — +4...+9 °С.

Синоптики предупреждают, что такая дождливая и ветреная погода сохранится как минимум до начала следующей недели.

Напомним, завтра в Одессе объявлен желтый уровень опасности из-за погодных условий.

А также мы сообщали, какая ожидается погода в Украине в течение всего октября.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
