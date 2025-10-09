Погода в Україні 10 жовтня — прогноз від Наталки Діденко і Укргідрометцентра

Дівчина під парасолькою. Фото: life.kyiv.ua

Погоду в Україні 10 жовтня визначатиме циклон, який зумовить дощову та вітряну погоду майже по всій території країни. За даними синоптиків, у більшості регіонів очікуються помірні опади, а на півночі місцями — значні дощі.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

Прогноз погоди на 10 жовтня від Діденко

Завтра в Україні очікується прохолодна, а подекуди й холодна погода. Температура повітря вдень становитиме +9…+14 °С, лише у східних областях буде тепліше — від +15 до +19 °С.

За прогнозом синоптика, більшість регіонів перебуватимуть під впливом вологої повітряної маси, тому місцями можливі дощі та поривчастий вітер.

У Києві п'ятниця буде хмарною та дощовою. Очікується поривчастий північно-західний вітер, а температура повітря вдень триматиметься в межах +11…+13 °С.

Карта погоди на 10 жовтня. Фото: t.me/PohodaNatalka

Прогноз погоди на 10 жовтня від Укргідрометцентра

Вітер переважатиме північно-західного напрямку, на південному сході — південно-західний, швидкістю 7-12 м/с. Водночас удень на Правобережжі та в Криму прогнозують пориви до 15–20 м/с, тому варто бути обережними під час перебування на вулиці.

Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, удень — +10…+15 °С. Тепліше буде на Закарпатті, півдні та сході України — до +18 °С. У Карпатах очікується прохолодна погода: вночі +0…+5 °С, вдень — +4…+9 °С.

Синоптики попереджають, що така дощова і вітряна погода збережеться щонайменше до початку наступного тижня.

Нагадаємо, завтра в Одесі оголошено жовтий рівень небезпеки через погодні умови.

А також ми повідомляли, яка очікується погода в Україні протягом усього жовтня.