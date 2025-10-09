Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Циклон продовжує панувати над Україною — прогноз погоди на завтра

Циклон продовжує панувати над Україною — прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 23:57
Погода в Україні 10 жовтня — прогноз від Наталки Діденко і Укргідрометцентра
Дівчина під парасолькою. Фото: life.kyiv.ua

Погоду в Україні 10 жовтня визначатиме циклон, який зумовить дощову та вітряну погоду майже по всій території країни. За даними синоптиків, у більшості регіонів очікуються помірні опади, а на півночі місцями — значні дощі.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди на 10 жовтня від Діденко

Завтра в Україні очікується прохолодна, а подекуди й холодна погода. Температура повітря вдень становитиме +9…+14 °С, лише у східних областях буде тепліше — від +15 до +19 °С.

За прогнозом синоптика, більшість регіонів перебуватимуть під впливом вологої повітряної маси, тому місцями можливі дощі та поривчастий вітер.

У Києві п'ятниця буде хмарною та дощовою. Очікується поривчастий північно-західний вітер, а температура повітря вдень триматиметься в межах +11…+13 °С.

Прогноз погоди на 10 жовтня
Карта погоди на 10 жовтня. Фото: t.me/PohodaNatalka

Прогноз погоди на 10 жовтня від Укргідрометцентра

Вітер переважатиме північно-західного напрямку, на південному сході — південно-західний, швидкістю 7-12 м/с. Водночас удень на Правобережжі та в Криму прогнозують пориви до 15–20 м/с, тому варто бути обережними під час перебування на вулиці.

Температура повітря вночі становитиме +7…+12 °С, удень — +10…+15 °С. Тепліше буде на Закарпатті, півдні та сході України — до +18 °С. У Карпатах очікується прохолодна погода: вночі +0…+5 °С, вдень — +4…+9 °С.

Синоптики попереджають, що така дощова і вітряна погода збережеться щонайменше до початку наступного тижня.

Нагадаємо, завтра в Одесі оголошено жовтий рівень небезпеки через погодні умови.

А також ми повідомляли, яка очікується погода в Україні протягом усього жовтня.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації