Циклон принесет дожди — прогноз переменчивой погоды на завтра

Циклон принесет дожди — прогноз переменчивой погоды на завтра

Дата публикации 8 октября 2025 23:52
Прогноз погоды на 9 октября - какой будет погода завтра
Девушка идет под дождем. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 9 октября, большую часть Украины накроет активный циклон, который будет смещаться из Крыма немного севернее. Его влияние почувствуют почти все области страны — погода будет облачной, влажной и с периодическими дождями.

Об этом сообщают синоптик Наталья Диденко и Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды на 9 октября от Наталки Диденко

По прогнозам синоптиков, без значительных осадков останутся лишь крайний запад Украины и часть центральных регионов. Также днем дожди ослабнут в Одесской и Николаевской областях. Впрочем, в целом по стране будет преобладать пасмурная и дождливая атмосфера.

Циклон принесет дожди — прогноз переменчивой погоды на завтра - фото 1
Пост Наталки Диденко. Фото: скриншот

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в промежутке +10...+13°C. Теплее всего будет в полосе от Одесской до Полтавской области — там прогнозируют +14...+19 °C. На Тернопольщине, Хмельнитчине и Буковине температура местами опустится ниже +10 °C, а в Карпатах ожидается еще холоднее.

В Киеве завтра будет облачно и влажно, температура днем достигнет около +12°C. Наталка Диденко советует одеваться теплее — понадобятся куртки, шапки, капюшоны и зонты.

Циклон принесет дожди — прогноз переменчивой погоды на завтра - фото 2
Карта циклона. Фото: Наталка Диденко

Прогноз погоды на 9 октября от Укргидрометеоцентра

Атмосферные фронты южного циклона, центр которого перемещается с запада Черного моря в северо-восточном направлении, будут определять погодные условия в Украине в среду, 9 октября.

Циклон принесет дожди — прогноз переменчивой погоды на завтра - фото 3
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

По прогнозу синоптиков, дожди будут идти почти повсеместно — умеренные осадки ожидаются в большинстве областей, кроме крайнего запада. Ночью значительные дожди возможны в Одесской области, а днем — местами на востоке, в центральных регионах, а также в Черниговской и Сумской областях. Кое-где прогнозируют грозы.

Ветер будет менять направление с северо-восточного на северо-западный, его скорость будет достигать 7-12 м/с.

Температура ночью составит +8...+13 °С, в западных областях прохладнее — +2...+7 °С. Днем воздух прогреется до +11...+16 °С, а на юго-востоке страны ожидается самая теплая погода — до +21 °С.

Циклон принесет дожди — прогноз переменчивой погоды на завтра - фото 4
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, тем временем в Карпатах бушует настоящая снежная буря — спасатели показали фото заснеженных вершин.

А на Львовщине будет царить прохладная осенняя погода — без существенных осадков, но с туманами ночью и утром.

погода дождь прогноз погоды погода в Украине циклон
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
