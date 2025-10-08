Прогноз погоды на 9 октября - какой будет погода завтра

Циклон принесет дожди — прогноз переменчивой погоды на завтра
В четверг, 9 октября, большую часть Украины накроет активный циклон, который будет смещаться из Крыма немного севернее. Его влияние почувствуют почти все области страны — погода будет облачной, влажной и с периодическими дождями.
Об этом сообщают синоптик Наталья Диденко и Украинский гидрометеорологический центр.
Прогноз погоды на 9 октября от Наталки Диденко
По прогнозам синоптиков, без значительных осадков останутся лишь крайний запад Украины и часть центральных регионов. Также днем дожди ослабнут в Одесской и Николаевской областях. Впрочем, в целом по стране будет преобладать пасмурная и дождливая атмосфера.
Температура воздуха в течение дня будет колебаться в промежутке +10...+13°C. Теплее всего будет в полосе от Одесской до Полтавской области — там прогнозируют +14...+19 °C. На Тернопольщине, Хмельнитчине и Буковине температура местами опустится ниже +10 °C, а в Карпатах ожидается еще холоднее.
В Киеве завтра будет облачно и влажно, температура днем достигнет около +12°C. Наталка Диденко советует одеваться теплее — понадобятся куртки, шапки, капюшоны и зонты.
Прогноз погоды на 9 октября от Укргидрометеоцентра
Атмосферные фронты южного циклона, центр которого перемещается с запада Черного моря в северо-восточном направлении, будут определять погодные условия в Украине в среду, 9 октября.
По прогнозу синоптиков, дожди будут идти почти повсеместно — умеренные осадки ожидаются в большинстве областей, кроме крайнего запада. Ночью значительные дожди возможны в Одесской области, а днем — местами на востоке, в центральных регионах, а также в Черниговской и Сумской областях. Кое-где прогнозируют грозы.
Ветер будет менять направление с северо-восточного на северо-западный, его скорость будет достигать 7-12 м/с.
Температура ночью составит +8...+13 °С, в западных областях прохладнее — +2...+7 °С. Днем воздух прогреется до +11...+16 °С, а на юго-востоке страны ожидается самая теплая погода — до +21 °С.
