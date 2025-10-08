Відео
Головна Метео Циклон принесе дощі — прогноз мінливої погоди на завтра

Циклон принесе дощі — прогноз мінливої погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 23:52
Прогноз погоди на 9 жовтня - якою буде погода завтра
Дівчина йде під дощем. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 9 жовтня, більшу частину України накриє активний циклон, який зміщуватиметься з Криму трохи північніше. Його вплив відчують майже всі області країни — погода буде хмарною, вологою та з періодичними дощами.

Про це повідомляють синоптикиня Наталка Діденко та Український гідрометеорологічний центр.

Читайте також:

Прогноз погоди на 9 жовтня від Наталки Діденко

За прогнозами синоптиків, без значних опадів залишаться лише крайній захід України та частина центральних регіонів. Також вдень дощі послабшають на Одещині та Миколаївщині. Втім, загалом по країні переважатиме похмура і дощова атмосфера.

Циклон принесе дощі — прогноз мінливої погоди на завтра - фото 1
Пост Наталки Діденко. Фото: скриншот

Температура повітря впродовж дня коливатиметься у проміжку +10...+13 °C. Найтепліше буде у смузі від Одещини до Полтавщини — там прогнозують +14…+19 °C. На Тернопільщині, Хмельниччині та Буковині температура місцями опуститься нижче +10 °C, а в Карпатах очікується ще холодніше.

У Києві завтра буде хмарно й волого, температура вдень сягне близько +12°C. Наталка Діденко радить одягатися тепліше — знадобляться куртки, шапки, капюшони та парасолі.

Циклон принесе дощі — прогноз мінливої погоди на завтра - фото 2
Карта циклону. Фото: Наталка Діденко

Прогноз погоди на 9 жовтня від Укргідрометеоцентра

Атмосферні фронти південного циклону, центр якого переміщується із заходу Чорного моря у північно-східному напрямку, визначатимуть погодні умови в Україні у середу, 9 жовтня.

Циклон принесе дощі — прогноз мінливої погоди на завтра - фото 3
Пост Укргідрометеоцентру. Фото: скриншот

За прогнозом синоптиків, дощитиме майже повсюдно — помірні опади очікуються у більшості областей, окрім крайнього заходу. Вночі значні дощі можливі на Одещині, а вдень — місцями на сході, у центральних регіонах, а також у Чернігівській та Сумській областях. Подекуди прогнозують грози.

Вітер змінюватиме напрямок із північно-східного на північно-західний, його швидкість сягатиме 7–12 м/с.

Температура вночі становитиме +8…+13 °С, у західних областях прохолодніше —  +2...+7 °С. Вдень повітря прогріється до +11…+16 °С, а на південному сході країни очікується найтепліша погода — до +21 °С.

Циклон принесе дощі — прогноз мінливої погоди на завтра - фото 4
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, тим часом в Карпатах вирує справжня снігова буря — рятувальники показали фото засніжених вершин.

А на Львівщині пануватиме прохолодна осіння погода — без істотних опадів, але з туманами вночі та вранці. 

погода дощ прогноз погоди погода в Україні циклон
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
