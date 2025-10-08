Прогноз погоди на 9 жовтня - якою буде погода завтра

Дівчина йде під дощем. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 9 жовтня, більшу частину України накриє активний циклон, який зміщуватиметься з Криму трохи північніше. Його вплив відчують майже всі області країни — погода буде хмарною, вологою та з періодичними дощами.

Про це повідомляють синоптикиня Наталка Діденко та Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди на 9 жовтня від Наталки Діденко

За прогнозами синоптиків, без значних опадів залишаться лише крайній захід України та частина центральних регіонів. Також вдень дощі послабшають на Одещині та Миколаївщині. Втім, загалом по країні переважатиме похмура і дощова атмосфера.

Температура повітря впродовж дня коливатиметься у проміжку +10...+13 °C. Найтепліше буде у смузі від Одещини до Полтавщини — там прогнозують +14…+19 °C. На Тернопільщині, Хмельниччині та Буковині температура місцями опуститься нижче +10 °C, а в Карпатах очікується ще холодніше.

У Києві завтра буде хмарно й волого, температура вдень сягне близько +12°C. Наталка Діденко радить одягатися тепліше — знадобляться куртки, шапки, капюшони та парасолі.

Прогноз погоди на 9 жовтня від Укргідрометеоцентра

Атмосферні фронти південного циклону, центр якого переміщується із заходу Чорного моря у північно-східному напрямку, визначатимуть погодні умови в Україні у середу, 9 жовтня.

За прогнозом синоптиків, дощитиме майже повсюдно — помірні опади очікуються у більшості областей, окрім крайнього заходу. Вночі значні дощі можливі на Одещині, а вдень — місцями на сході, у центральних регіонах, а також у Чернігівській та Сумській областях. Подекуди прогнозують грози.

Вітер змінюватиме напрямок із північно-східного на північно-західний, його швидкість сягатиме 7–12 м/с.

Температура вночі становитиме +8…+13 °С, у західних областях прохолодніше — +2...+7 °С. Вдень повітря прогріється до +11…+16 °С, а на південному сході країни очікується найтепліша погода — до +21 °С.

А на Львівщині пануватиме прохолодна осіння погода — без істотних опадів, але з туманами вночі та вранці.